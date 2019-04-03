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Без обуви и лекарств. Росстат сообщил, что многие россияне не могут позволить себе самое необходимое

3 Апреля 2019 43 0 Общество

Для того, чтобы приобрести все необходимые для повседневной жизни товары, «свести концы с концами», доход среднестатистической российской семьи должен составлять минимум 58,5 тысяч рублей, а многодетной семьи - 82 тысячи рублей в месяц. Эти данные были представлены по итогам исследования, которое провели эксперты Росстата.В ходе исследования выяснилось, что многие семьи не могут позволить себе приобрести фрукты, обувь и лекарства.

Чтобы покрыть только самые первоочередные  потребности, российской семье необходимо получать доход минимум 58,5 тысяч рублей в месяц. Как пишет РБК, эту информацию получили эксперты Росстата в результате масштабного исследования. Участниками опроса, которое проходило в период с 15 по 29 сентября 2018 года, стали 60 тысяч домохозяйств. Статистика финансового положения домохозяйств представлена в рамках комплексного наблюдения условий жизни населения Росстата за 2018 год.

Необходимый минимум

 Итоги исследования показали, что  79,5% опрошенных испытывают трудности с приобретением необходимого минимума товаров для своей семьи при попытке уложиться в сумму семейного дохода. При этом 14,6% семей отметили, что имеют в связи с этим «большие затруднения».

Стоит отметить, что понятие необходимого минимума товаров при исследовании носило субъективный характер, и для каждого домохозяйства понимался по-своему, в зависимости от разных факторов и обстоятельств.

В частности, многодетные семьи, где подрастает трое и более детей, обозначали минимальный доход, который позволит «свести концы с концами», на уровне ​82 тысяч рублей в месяц. молодые семьи (с детьми или без) заявляли о ежемесячном минимуме в 68–69 тысяч рублей, а неполные семьи (с одним родителем) указывали сумму 62,5 тысячи.

Если же говорить о семьях, которые состоят только из пожилых людей (пенсионеров), то, как показал опрос, для того чтобы «не жить впроголодь», им необходимо 39,3 тыс. рублей.

Недоступная роскошь

Исследование также представило данные о продуктах, вещах и необходимых расходах, которые не могут себе позволить многие российские семьи. Так, более половины опрошенных (53%) рассказали, что у них нет возможности покрыть внезапные расходы. Например, выделить деньги на срочный ремонт жилья либо замену предметов длительного пользования. В эту же категорию отнесли и срочные медицинские услуги.

Похожая ситуация складывается и с продуктами. Так, позволить пополнять свой рацион мясом, птицей, рыбой (или равноценной вегетарианской пищей) хотя бы раз в два дня не могут себе позволить 10,1% семей. Фрукты в любое время года не могут себе позволить 21,1% российских семей.

С одеждой и обувью ситуация еще более печальная. 35,4% семей сообщили о том, что они не имеют средств на покупку для каждого члена семьи двух пар «обуви по сезону». Среди многодетных семей с такой  проблемой сталкиваются 40%.

Праздники тоже оказались для многих россиян недоступной  роскошью. Согласно результатам исследования, у каждой четвертой семьи нет финансовой возможности пригласить гостей, например, на семейное торжество, день рождения, новогодние праздники и так далее. Еще 11% рассказали о проблемах при покупке самых  необходимых лекарств. Кроме этого, 49,1% опрошенных не могут себе позволить отправляться в ежегодный отпуск вне дома хотя бы на неделю.
Как  сообщает РИА «Новости» пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков затруднился прокомментировать ту информацию. Он заявил, что не понимает, «откуда у Росстата информация о нехватке у россиян денег на обувь, почему именно на обувь, почему именно треть, и был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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