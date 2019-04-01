Климкин поздравил жителей Украины с разрывом договора о дружбе с Россией

01.04.2019 16:21



С 1 апреля прекратил действие Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве, заключенный между Россией и Украиной. Это произошло в соответствии с указом президента Украины Петра Порошенко, который украинский лидер подписал 10 декабря 2018 года. Сегодня глава МИД Украины Павел Климкин поздравил украинцев с этим, по его словам, долгожданным событием. Поздравительная надпись появилась в его Twitter. Тем не менее МИД РФ считает ошибочным решение Украины о прекращении действия соглашения, пишет RT.