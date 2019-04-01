Украина официально разорвала с Россией Договор о дружбе и продолжила выборное шоу

Сегодня прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Петр Порошенко, который по итогам первого тура президентских выборов существенно отстает от шоумена Владимира Зеленского, отметил этот факт едва ли не как главное свое достижение на посту президента. В России в свою очередь, еще раз подчеркнули, что суть политики Порошенко сводится к главной цели – максимально разорвать отношения с Россией.

От России в Европу?

Порошенко не переставал думать о России даже в день выборов Президента Украины. Именно вчера он с радостью напомнил о том, что первого апреля официально прекращается действие Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. А ранее заявлял о том, что главный его конкурент по предвыборной гонке – это глава России Владимир Путин.

Разрыв мирного договора – полностью инициатива Киева. Как подчеркнул Порошенко, сделано все, чтобы этот разрыв стал максимальным. Он надеется, что благодаря этому Украина скорее окажется в Европе. «Шаг за шагом мы будем продолжать идти своим путем — возвращаясь домой, в Европу, и рвать путы Москвы. Как и обещал, с 1 апреля, после завершения всех формальных процедур, прекращает действие так называемый базовый договор с Москвой, которая так и не смогла отбросить свои имперские амбиции», — пишет Порошенко на своей странице в Facebook

Он в очередной раз заявил, что Москва покушается на свободу украинцев и подчеркнул, что диалог с российскими властями может состояться только при одном условии – «безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости украинских границ».

Разрыв и эмоции

Заявление Петра Порошенко прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков. В своем микроблоге Twitter он отметил, что глава Украины делал все, чтобы максимально разорвать отношения с российской стороной, и в этом состояла суть всей его программы. «Все годы у власти он только и делал, что рвал, разрывал, подрывал, уничтожал, выгонял, отрезал, устранял, отменял и вдрызг разбивал все, что связывало Украину с Россией. Вот и вся его программа действий», — резюмировал Пушков.

Говоря об предварительных итогах выборов на Украине, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев отметил, что в случае победы Порошенко Украину ждет полный разрыв всех связей с Россией, в том числе экономических, «включая газопроводы».

Что касается Крымского полуострова, который Порошенко обещает «вернуть в случае победы», то в российском регионе в День выборов на Украине ажиотажа не наблюдалось. По словам депутата Государственной думы от Севастополя Дмитрия Белика, жители Крыма уже давно ассоциируют себя с Россией, а Киев захлебнулся в своих эмоциях, ожидая толпы крымчан, которые захотят проголосовать на выборах.

Планы США

О том, что переизбрание Порошенко на пост главы Украины отвечает стратегическим интересам США, напомнил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев: «Он (Порошенко) является хорошо известной, предсказуемой и контролируемой фигурой для американцев, его переизбрание отвечает стратегическими интересам Вашингтона, заинтересованного в сохранении евроатлантического курса Украины».

Он отметил, что победа Петра Порошенко на предстоящих выборах может создать ситуацию, при которой речь может идти о распаде Украины во всех смыслах этого слова. При этом, как считает Патрушев, одержать победу сегодняшний президент Украины может только, если произойдет грубейшая фальсификация итогов выборов, а это приведет еще к большим политическим и социально-экономическим противоречиям в украинском обществе.

По итогам первого тура выборов президента Украины лидирует Владимир Зеленский. После обработки 75% протоколов ЦИК стало известно, что шоумен Зеленский лидирует почти во всех областях страны с результатом 30,41%, а действующий президент Петр Порошенко набрал лишь 16,12% голосов. Выборное шоу на Ураине продолжается. Второй тур президентских выборов состоится 21 апреля.