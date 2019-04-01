В Роскосмосе назвали причины отказа от создания ракеты "Ангара-А3"

01.04.2019 15:57



Глава государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, почему было принято решение отказаться от создания ракеты "Ангара-А3". По его словам, характеристики данной разработки сильно сходны с характеристиками ракеты "Союз-5". Об этом Рогозин заявил во время своего посещения Центра Хруничева. По словам главы Роскосмоса, разработчикам необходимо сосредоточиться на создании ракет "Ангара" легкого и тяжелого классов, пишет РИА Новости.