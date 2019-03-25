Дмитрий Хаустов подводит промежуточные итоги похудения

25.03.2019 08:02



Недавно мы рассказывали о новой революционной методике похудения «Неинвазивная липосакция». Эта диетотерапевтическая программа представляет собой способ метаболического превращения жиров в энергию, который основан на среднеземноморской диете.

С помощью данной методики, разработанной нутрициологом Кенаном Мандра, уже похудели более 100 тыс. человек в Европе, а в России с ее помощью избавились от лишних килограммов ведущий популярной медицинской телепрограммы Кирилл Радциг и председатель совета Общероссийской общественной организации «Деловые женщины России», независимый эксперт ООН по гендерным вопросам Наталья Канивец.

Инновационной программой «Неинвазивная липосакция» решил воспользоваться и популярный телеведущий Дмитрий Хаустов. На своей странице в Facebook Дмитрий ведет дневник эксперимента по снижению веса, где отмечает свои успехи, дает советы и отвечает на вопросы своих подписчиков.

На днях Дмитрий отметил небольшой юбилей, перешагнув 50-дневный рубеж участия в программе снижения веса. Дмитрий начал использовать методику похудения «Неинвазивная липосакция» находясь в серьезном весе – 138 кг! Но, за время эксперимента, ему удалось сбросить более 32 кг и это не предел. Дмитрий собирается продолжать пользоваться успешной программой.