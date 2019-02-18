Диетолог оценила продукты, которые могут избавить от жира на животе

18.02.2019 06:46



Ученые составили список продуктов, которые помогают бороться с жиром на животе. В перечень вошли такие продукты, как куриные яйца и грудки, тунец, миндаль, красная чечевица и запеченные бобы. То есть те продукты, в которых содержится большое количество качественного белка.

Диетолог Марият Мухина оценила данный состав продуктов и заявила, что он действительно помогает бороться с жировыми отложениями, и при этом способствует переходу к здоровому питанию с помощью сбалансированной белково-углеводной диеты.

Тем не менее, для получения эффекта необходимо отказаться от вредных продуктов с высоким гликемическим индексом, каких, как авокадо, бананы, инжир, виноград, макароны, рис, картофель, выпечка и хлеб, пишет газета Известия.