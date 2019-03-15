В Москве открыли консультационный центр инновационной методики похудения

Разработанный в немецкой компании InternationalHealth революционный метод «Неинвазивная липосакция», с помощью которого в Европе уже похудело более ста тысяч человек, начали применять в России.

Автор новейшей методики снижения веса, нутрициолог Кенан Мандра, испытавший свою разработку в первую очередь на себе, всего за два месяца похудел на 40 килограммов.

фото: Кенан Мандра

Метод похудения «Неинвазивная липосация» – это диетотерапевтическая программа, которая работает по принципу метаболического превращения жиров в энергию. Метод предусматривает две фазы: Липодиету (состоящую из вспомогательных веществ и курса питания) и стабилизационную программу питания на основе среднеземноморской диеты.

В первой фазе используются аминокислоты и растительные волокна, помогающие человеческому организму питаться собственными жировыми ресурсами. Из таких жиров человек может получать достаточно энергии, при этом у него не падет давление и уровень сахара, а первые результаты видны уже через 24 часа. Курс длится 14 дней, и за эти четырнадцать дней можно похудеть на 7-10 процентов от исходного веса. Во второй фазе, последующие 14 дней, происходит закрепление полученных результатов и формирование здорового пищевого поведения.

Одной их первых в России методику «Неинвазивная липосакция» применила председатель совета Общероссийской общественной организации «Деловые женщины России», независимый эксперт ООН по гендерным вопросам Наталья Канивец.

фото: Наталья Канивец

Наталья разрабатывает стратегию развития женского движения в России, участвует в финансировании и проработке социальных, культурных и образовательных программ, создает долгосрочные программы – «Программу Развития женского предпринимательства», «Сторителлинг по-русски», «Цифровая трансформация. 12 национальных проектов» и единую систему взаимодействия всех областей жизнедеятельности для обеспечения всестороннего развития сознания женщин, устраивает психологические тренинги и мастер-классы по развитию бизнеса, цифровой трансформации, повышению налоговой культуры и навыков делового общения, ведет лайф-коучинги для руководителей и консультирует в имиджевых вопросах. При этом она мама троих детей и молодая бабушка.

Наталья Канивец решила прибегнуть к новой методике, так как уверена, что для деловой женщины особенно важно хорошо выглядеть для того, чтобы добиваться успеха. Ее вдохновили результаты президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович, которая с помощью Липодиеты похудела на 12 кг.

фото: Колинда Грабар-Китарович

«Это очень успешная женщина, которая прекрасно выглядит, несмотря на свою сверхзанятость. Ее результаты меня впечатлили, и Колинда стала для меня великолепным примером, – подчеркнула Наталья. – Я прошла полный курс «Неинвазивной липосакции» и получила именно тот результат, на который рассчитывала – минус 8 кг, минус 10 процентов от «стартового» веса».

Наталья Канивец отмечает, что до этого испробовала самые разные диеты, но без особых результатов – сначала удавалось похудеть, потом вес возвращался. Новая же методика оказалась для нее не только эффективной, но и удобной.

«Трижды в день я принимала коктейли и капсулы, а вечером получала удовольствие от вкусного и полезного ужина, состоящего из большого куска мяса и зеленого салата. Кроме того, в течение дня пила много воды и позволяла себе несколько чашечек кофе без сахара, – рассказала Наталья. – Я абсолютно не испытывала чувство голода, и сэкономила массу времени. Для меня, как для деловой женщины – это большой плюс».

Методикой, которая идеально сочетается с основными принципами средиземноморского питания, помогает не только снизить вес, но и удержать результат без возврата лишних килограммов, воспользовались известные люди страны.

Одним из первых свой вес снизил ведущий популярной медицинской телепрограммы Кирилл Радциг – за полтора месяца он похудел на 15 кг. Журналист и телеведущий Дмитрий Хаустов (https://www.facebook.com/dkhaustov) за такое же время похудел на 30 кг и не собирается останавливаться на достигнутом. Его новая задача – минус 50 килограмм. Дмитрий продолжает второй курс и уверенно идет к своей цели.

Подробную информацию о методике похудения «Неинвазивная липосакция» можно получить в недавно открывшемся в Москве консультационном центре, на сайте www.LipoDIET.ru или по телефону горячей линии: 8-800-333-41-15.