Новая инновационная методика похудения начала применяться в Москве

18.03.2019 16:12



Новый консультационный центр инновационной методики похудения "Неинвазивная липосакция" открылся в Москве. "Неинвазивная липосакция" - это новейший революционный метод снижения веса, который был внедрен немецкой компанией International Health. Автором метода снижения веса "Неинвазивная липосакция" является нутрициолог Кенан Мандра. Впервые, он испробовал данную методику на себе и добился потрясающих результатов - минус 40 кг от первоначального веса. Также, данная методика успешно применяется в Европе. С ее помощью избавились от лишних килограммов уже более 100 тыс. человек.

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