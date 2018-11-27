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Банки прокомментировали ситуацию с блокировкой карт из-за необоснованных переводов

27.11.2018 20:59
Банки прокомментировали ситуацию с блокировкой карт из-за необоснованных переводов

Представители российских банков прокомментировали появившуюся в СМИ информацию о блокировке карт своих клиентов, если не будет предоставлено обоснование на перевод денежных средств, пишет РБК.

Так, в Сбербанке сообщили, что им неизвестно о блокировке карт и счетов клиентов, тем более массовой. В банке действует система проверки переводов, но она не включает переводы между гражданами.

Как сообщили редакции КС в Тинькофф Банке, массовых блокировок денежных переводов банком не проводилось. Банк может заблокировать перевод при подозрении на мошенничество вне зависимости от суммы перевода, но как только подтверждается его законность, перевод немедленно осуществляется.

Банки блокируют карты россиян при денежных переводах даже на небольшие суммы
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