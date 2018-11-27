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Получил тысячу – карту заблокировали. Как российские банки отпугивают своих клиентов из-за «копеечных» переводов

27 Ноября 2018 189 0 Экономика
Получил тысячу – карту заблокировали. Как российские банки отпугивают своих клиентов из-за «копеечных» переводов

Российские банки все чаще просят клиентов обосновать «экономический смысл» операций. Например, некоторых заставляют объясняться за тысячу рублей, поступившую на счет от другого человека. В случае если клиент отказывается представить банку документы, которые объясняют транзакции, карта или счет могут быть заблокированы. О подобных проблемах сообщают пользователи Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка. Поясняя эту ситуацию, в Центробанке заявили, что подобная практика является незаконной, а клиенты могут обратиться с жалобами к регулятору.

Три дня

Как пишут «Известия», клиентам некоторых банков в текущем месяце пришлось столкнуться со следующей ситуацией: им звонят представители служб финансового мониторинга банков и требуют, чтобы они представили соответствующие документы по проводимым операциям. Причем, речь идет даже о суммах, размер которых не превышает одной тысячи рублей. Уточняется, что это, в большинстве p2p-переводы, то есть перечисления, которые граждане совершают между собой.

Издание приводит несколько наглядных примеров. Так, жительнице Москвы Анастасии в Бинбанке заявили, что карта будет аннулирована, и это произойдет в том случае, если не будет объяснен «экономический смысл» операций с «пластика» на тысячу рублей. Все необходимые бумаги нужно было отправить в WhatsApp: письменное обоснование экономического смысла перевода средств, документы, которые подтверждают происхождение денежных средств и так далее. Все документы нужно было собрать в течение трех дней. В итоге карту не заблокировали, поскольку в банке работал знакомый, который помог решить проблему.

Как отбить желание

Аналогичная история произошла и с другими гражданами. Так, житель столицы Николай рассказал о том, что он переводил одну тысячу рублей с карты Сбербанка на карту Альфа-банка. Это действие вызвало подозрения у службы финмониторинга Сбербанка. Далее последовали долгие разбирательства, были предоставлены документы, которые подтверждают экономический смысл трансакции, и перевод в итоге был сделан. Однако этот случай отбил у Николая желание пользоваться услугами госбанка.

Еще у одного москвича, Виталия, клиента Тинькофф-банка, потребовали предоставить фотоснимки карт, с которых на его «пластик» была переведена тысяча рублей. Как стало известно позднее, в банке хотели убедиться в том, что перечисления – это не мошеннические действия. В итоге карта была заблокирована, пока не были предоставлены изображения карт.

Комментировать «Известиям» блокировку карт из-за одной тысячи рублей во всех трех банках отказались.

Как себя вести

Комментируя ситуацию, в Центробанке пояснили: в рамках противодействия мошенничеству организация должна приостановить операцию, после чего связаться с клиентом. Это может произойти только в том случае, если в трансакции присутствуют признаки, которые свидетельствуют о возможном ее совершении без согласия владельца средств. Одним из таких признаков может являться несоответствие суммы и периодичности переводов типовому платежному поведению клиента. Но, как заявили в пресс-службе ЦБ РФ, в таком случае банк не должен выяснять происхождение средств либо назначение платежа. Все, что нужно – это получить от клиента подтверждение отправления денег либо отказ от операции.

Как пояснил советник предправления ассоциации «Финансовые инновации» Мурад Салихов, максимальные требования, которые банк может предъявить клиенту – это устное подтверждение по звонку о том, что трансакция совершалась именно им. То есть, никаких документов по p2p-переводам сотрудники банка не имеют права запрашивать. Эксперт отмечает, что, если банки требуют от клиента бумаги по p2p-переводам, то они нарушают закон, и в итоге клиент может жаловаться не только в ЦБ, но и в суд.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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