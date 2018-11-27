Банки блокируют карты россиян при денежных переводах даже на небольшие суммы

27.11.2018 10:08



Российские банки стали требовать от клиентов обоснований в проведении операций даже на маленькие суммы, пишут «Известия». Причем, как сообщает издание, речь идет о суммах в пределах одной тысячи рублей. Если владельцы карт не предоставляют банку соответствующих документов, которые объясняют получение сумм, то карту (счет) могут заблокировать.

Об этой проблеме сообщили клиенты нескольких банков. В частности, Бинбанка, Тинькофф-банка и Сбербанка.

Эксперты объясняют это «явление» следующим образом: таким способом банки пытаются противостоять нелегальным схемам и мошенническим действиям. В частности, попытке предпринимателей избежать налоговых сборов. Однако представитель ЦБ РФ заявил, что на сегодняшний день подобная практика по блокировке счетов не имеет законных оснований. И это дает право гражданам подать жалобу в Центробанк.