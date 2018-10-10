Мамаев и Кокорин выступят с официальным заявлением

10.10.2018 12:59



Скандально известные футболисты Александр Кокорин (ФК «Зенит») и Павел Мамаев (ФК «Краснодар») планируют выступить с официальным заявлением после новостях о потасовках с их участием, передает «Москва 24».



Комментируя ситуацию, представитель спортсменов заявил: «Когда они решат, когда будет удобный правильный момент, они это сделают. Они не задержаны. Дело возбуждено».

Напомним также, что ранее стало известно о том, что Мамаев и Кокорин стали участниками двух эпизодов с драками. В результате первого пострадал водитель телеведущей, в результате второго – чиновник и гендиректор крупной компании.