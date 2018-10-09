Отпраздновали победу «Зенита», избив трех человек. Футболистов Кокорина и Мамаева могут посадить на два года

Не прошло и суток, как Александр Кокорин и Павел Мамаев «засветились» в еще одной драке. Как стало известно, футболисты «Зенита» и «Краснодара» подозреваются в избиении водителя телеведущей Первого канала. Ранее в этот же день они совершили нападение в кафе на двух чиновников Минпромторга. Видимо, таким образом друзья решили отметить победу «Зенита» над «Краснодаром». Матч проходил в воскресенье в Санкт-Петербурге, приятели сначала увиделись на футбольном поле в качестве соперников, и продолжили общение уже в Москве.

Черепно-мозговая для водителя

Как выясняется, еще одной (на самом деле первой) жертвой скандальной парочки Кокорин – Мамаев стал 33-летний водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Компания агрессивных молодых людей, лидерами которой являлись нападающий питерского «Зенита» и полузащитник «Краснодара», устроили беспорядки на проезжей части в самом центре российской столицы, около гостиницы «Пекин».

Компания стала наносить автомобилям повреждения, в частности, сильно их пинать. В это время водитель, который ждал Ушакову в машине, сделал компании замечание, пытаясь их утихомирить. Однако найти общего языка с хулиганами, которые, вероятно, были под воздействием изрядной дозы алкоголя, он не смог. Все закончилось тем, что агрессивная компания бросилась к своему «обидчику», вытащила мужчину из салона автомобиля, затем уронила на асфальт и избила.

После компания покинула место инцидента, а водитель был отправлен в больницу. Медики диагностировали ему черепно-мозговую травму и перелом носа. По этому случаю уже возбуждено уголовное дело. Ушакова подтвердила факт избиения ее водителя, однако имена нападавших она пока не «рискует» называть.

«Мы ждем официальной информации. Ждем, когда нам сообщат результаты расследования. Был инцидент. Человек пострадавший и я, как пострадавшая сторона, написали заявление в полицию. Человек болеет», – сказала она.

Кроме этого, как стало известно позднее, скоро пострадавшему водителю должны показать фотографии игроков, чтобы он их опознал.

Сотрясение мозга для чиновника

Далее, примерно через час, произошел случай с избиением чиновника, о котором СМИ говорят последние сутки. Та же компания, во главе с Мамаевым и Кокориным, пришла в кафе на Большой Никитской улице, где стала себя очень громко вести и мешать другим посетителям. Поведение пьяной компании вызвало недовольство посетителей.

Одним из первых замечание прозвучало от чиновника Минпромторга Дениса Пака. Об ответе компания долго не думала, и решала так же, как и водителя из «предыдущего сюжета», атаковать. Как писали СМИ, мужчина, который очень напоминал Кокорина, бил чиновника Пака стулом, а еще один молодой человек, который похож на младшего брата нападающего – Кирилла, бил пострадавшего в лицо. Это происшествие было запечатлено на видео. На нем можно увидеть, что чиновник в конце драки бросается с кулаками на мужчину, по профилю напоминающего Мамаева.

Комментируя драку, адвокат чиновника Геннадий Удунян заявил, что Кокорин и Мамаев издевались над его подопечным по национальному признаку, оскорбляя его честь и достоинство. Удар стулом по голове последовал после того, как Пак сделал им замечание.

«После этого налетели остальные – их было человек десять. Сейчас у моего клиента сотрясение мозга, ушиб левой руки», – проинформировал защитник.

Как выяснилось позднее, пострадал и коллега Дениса Пака, гендиректор госпредприятия «НАМИ» (ведущая научная организация в области автомобилестроения) Сергей Гайсин. Оба в данный момент находятся на больничном, а ранее ими были поданы обращения в полицию.

Сыграл, выпил, в тюрьму

Разрыв контрактов с клубами и публичное извинение родных и близких (супруга Мамаева принесла свои извинения за пьяное поведение мужа) – самое безобидное наказание, которое может настигнуть звезд российского футбола. По словам адвокат потерпевшего чиновника Минпромторга, он добивается, чтобы уголовное дело было переквалифицировано на статью «Хулиганство», которая предусматривает более жесткое наказание. В данный момент футболистам грозит до двух лет лишения свободы.

Комментируя вопиющие случаи с участием футболистов, которые как заявили в РФС, «бросают тень на весь российский футбол», представители ФК «Краснодар» уже жестко пообщались со своим игроком, сообщив о решении разорвать с ним контракт.

«Мы первый раз столкнулись с такой ситуацией, когда начато уголовное расследование инцидента, связанного с футболистом клуба. То, что мы увидели на видео, – это возмутительно. И этому не может быть никаких оправданий. Первое, что мы можем сделать, – это применить все возможные санкции, указанные в контракте», – говорится в сообщении.

Что касается «Зенита», то, как отмечают в питерском футбольном клубе, решение о том, наказывать Кокорина «по полной программе» или нет, будет вынесено после того, как полиция проведет расследование. Тем не менее, известно, что в клубе северной столицы также изучают возможности и варианты расторжения контракта с игроком. К слову говоря, и.о. РФС Александр Алаев призывает наказать «виновников происшествия по всей строгости, как и любого другого гражданина».