Остановите футболистов: Кокорин и Мамаев избили водителя ведущей «Первого канала»

09.10.2018 13:48



Еще не утихли новости о том, что футболисты Кокорин и Мамаев избили чиновника, как стало известно о втором уголовном деле о побоях (ст. 116 УК РФ), фигурантами которого они также являются. Об этом рассказал руководитель пресс-службы московского главка полиции Юрий Титов.

Речь идет о дорожном конфликте с участием Кокорина и Мамаева. По информации правоохранителей, несколько мужчин причинили телесные повреждения 33-летнему мужчине, который, как выяснилось позднее, является водителем ведущей Первого канала Ольги Ушаковой. Пострадавшего доставили в больницу.

Пользователи соцсетей, которые активно обсуждают случаи с участием этих футболистов, призывают правоохранителей «поскорее их остановить».