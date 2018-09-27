Трамп объяснил смех во время своей речи на заседании Генассамблеи ООН

27.09.2018 05:52



Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что во время его речи на заседании Генеральной ассамблеи ООН присутствующие в зале смеялись не над ним, а вместе с ним, пишет РБК. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив неверную интерпретацию событий "фейковыми СМИ".

Как сообщалось ранее, когда Дональд Трамп стал перечислять заслуги своей администрации, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, в зале начали смеяться.