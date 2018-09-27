Трамп объяснил смех во время своей речи на заседании Генассамблеи ООН
27.09.2018 05:52
Американский лидер Дональд Трамп выразил уверенность, что во время его речи на заседании Генеральной ассамблеи ООН присутствующие в зале смеялись не над ним, а вместе с ним, пишет РБК. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции в Нью-Йорке, отметив неверную интерпретацию событий "фейковыми СМИ".
Как сообщалось ранее, когда Дональд Трамп стал перечислять заслуги своей администрации, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН, в зале начали смеяться.
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