Пользователи сети высмеяли Порошенко и Трамп в одинаковых костюмах

27.09.2018 05:35



Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа с супругами, на которой лидеры запечатлены в одинаковых костюмах, пишет РИА Новости. Многим пользователям данное фото показалось смешным и они оставляли под снимком соответствующие комментарии.