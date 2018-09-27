Пользователи сети высмеяли Порошенко и Трамп в одинаковых костюмах
27.09.2018 05:35
Пользователи социальных сетей обсуждают фотографию президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа с супругами, на которой лидеры запечатлены в одинаковых костюмах, пишет РИА Новости. Многим пользователям данное фото показалось смешным и они оставляли под снимком соответствующие комментарии.
"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", - написал @jurgen22061980.
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