Выступление Трампа на заседании Генассамблеи ООН вызвало смех зала

25.09.2018 20:21



После того, как американский лидер Дональд Трамп, выступая на заседании Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил, что во время его президентства, администрация достигла более значительных результатов, чем любая другая администрация за всю историю США, в зале раздался смех. После паузы и улыбки, президент Трамп отметил, что он "не ожидал такой реакции, но ничего". После этого смех усилился, а в зале раздались аплодисменты, передает Интерфакс.