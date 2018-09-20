Макаревич раскритиковал власти Львова за запрет публичного использования русского языка

20.09.2018 07:38



Российский музыкант Андрей Макаревич раскритиковал власти Львова, за запрет публичного использования художественных произведений на русском языке, пишет Газета.ру. По его словам, такое решение является "не умным". Также он подчеркнул, что лишить половину населения страны, которая изначально говорила на русском языке - это "плохая идея". Макаревич заявил, что "такие вещи насильно не делаются".