На Украине запрещают использовать художественные произведения на русском языке

19.09.2018 22:16



Во Львовской области запретили использовать художественные произведения на русском языке. За введение такого запрета проголосовали депутаты областного совета Львова, пишет ТАСС. Запрет касается использования "публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на языке государства-агрессора". Также, депутаты собираются обратиться в Верховную Раду Украины с требованием о законодательном закреплении данного запрета в стране до тех пор, пока вся территория Украины не будет освобождена от "захватчиков".