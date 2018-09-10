Украинская писательница заявила, что русскоязычные граждане Украины – это «слабое звено»

10.09.2018 12:59



Писательница с Украины Лариса Ницой обнародовала в своем Фейсбуке провокационный пост, в котором оскорбила русскоязычных украинцев, заявив, что они – это «слабо звено», передает РИА Новости. Комментируя ситуацию, которая произошла в Днепре (скандал, во время которого националисты требовали выключить русскоязычные песни в кафе) Ницой также заявила, что ее русскоязычные соотечественники уязвимы для «российской пропаганды». По ее мнению, если человек – носитель русского языка, то «вирус захватывает его мозг», прививкой от которого может стать украинский язык.