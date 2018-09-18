Минфин поддержал план главы ВТБ об отказе от доллара

18.09.2018 20:37



В Министерстве финансов поддерживают план главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. Так, заместитель главы ведомства Алексей Моисеев заявил, что необходимо минимизировать долларовые расчеты между российскими компаниями. Он считает, что и экспорт российских товаров должен осуществляться преимущественно за рубли или в валюте стран экспортеров, пишет ТАСС. Также, Моисеев сообщил, что Минфин уже прорабатывает данный вопрос, а также льготы и послабления для тех компаний, которые ведут расчеты за экспортируемую продукцию России в национальных валютах.