«Согласимся, что это утопия». Сможет ли Россия отказаться от доллара?

Санкции США против российского госдолга и госбанков могут отрезать Россию от расчетов в долларах. Председатель правления ВТБ Андрей Костин проговорился на ВЭФ, что долларовые вклады, общий объем которых в России составляет 87 млрд долларов, могут быть принудительно конвертированы в рубли при введении санкций. Центробанк обеспокоили заявления Костина. В пятницу, после заседания совета директоров Эльвира Набиуллина опровергла слова главы ВТБ: у ЦБ нет «даже мысли на эту тему», потому что подобный шаг подорвал бы доверие к банковской системе. Между тем Костин активно продвигает дедолларизацию и, в частности, отказ от расчетов в долларах в торговых операциях. Во время ВЭФ он даже представил свой план из четырех пунктов – «ускоренный» переход, деофшоризация, торговля еврооблигациями на российской площадке и запуск аналога Euroclear. Насколько серьезны планы по дедоларизации и отрежут ли Россию от доллара?





Алексей Коренев, аналитик ГК «ФИНАМ»: Во-первых, шансы, что российские банки могут быть отключены от расчетов в долларах и тем более от SWIFT, не так уж и велики. Сами американские конгрессмены предостерегают от подобных действий, так как они могут существенно навредить самому американскому бизнесу. А уж что-что, а деньги по ту сторону океана считать умеют. Вероятней всего, что если подобные меры и будут приняты, они коснутся лишь двух банков – ПСБ и ВЭБа. В худшем случае – затронут еще несколько крупнейших кредитных учреждений с госучастием. Масштабного отключения всей российской банковской системы от расчетов в иностранных валютах скорей, по крайней мере на настоящий момент, не предполагается, так как при этом под вопросом окажется огромное количество международных контрактов, валютой расчета по которым является доллар. Да и даже обслуживание государственных долгов России может оказаться невозможным. Так что на сегодняшний день разговоры о «запрете хождения доллара в России» можно отнести к категории сугубо теоретических предположений, реальных оснований с учетом складывающейся политико-экономической ситуации не наблюдается.

Вероятность того, что долларовые вклады могут быть заморожены или, хуже того, конвертированы в рубли, на сегодняшний день очень невелика. Для этого должны произойти действительно форс-мажорные события глобального характера. Например, если против России будут введены заградительные санкции такого же масштаба, которые применялись в отношении, например, Ирана. Но веских оснований для введения столь жестких санкций пока нет. Да и, как мы говорили выше, данные меры существенно ударят по западному бизнесу, имеющему торговые и промышленные связи с российскими компаниями. Более того, если Россию полностью отключить от внешнего мира, мы вполне обоснованно можем объявить дефолт по обслуживанию внешних долгов в силу технической невозможности проведения соответствующих операций. А это не слишком выгодно для стран Запада. В случае же, если запрет на хождение доллара в стране будет введен, то появление «черного» рынка совершенно неизбежно. Причем, контролировать его будет в разы сложнее, чем во времена СССР, когда за подробные деяния предусматривалась статья 88 УК РФ, а вот курс иностранных валют на нелегальном рынке взлетит в разы. Но основным фактором, позволяющим надеяться, что подобный запрет не будет введен, является не наличие большого количества долларов на руках у населения (где суммы относительно невелики), а значительные долларовые активы российской элиты, покушаться на которые, мы полагаем, никто не посмеет.

Костин радеет за долларизацию в первую очередь потому, что в случае введения санкций против российских банков, ВТБ будет в числе тех, кого они коснутся в первую очередь. В самом начале мы уже об этом писали. При этом предложенные им меры по уходу от доллара не выглядят достаточно эффективными и глубоко проработанными. Деофшоризацию уже пытались делать и эффект оказался весьма скромным. Торговать еврооблигациями на российской площадке? А кто обеспечит достаточную ликвидность на весьма узком внутреннем рынке? Минфин, вон, за месяц уже три аукциона был вынужден отменить из-за того, что физически не может размесить займ под приемлемую доходность (формальные объяснения «про повышенную волатильность» можно оставить в стороне). Что касается возможности перехода на расчеты в рублях с иностранными контрагентами, то красноречивей всего о перспективах возможности полного ухода от доллара говорят такие цифры: во внешнеторговом обороте с Китаем (а именно на него возлагаются некие «особые» надежды в случае обострения отношений с Западом) около 88% расчетов по экспорту проходит в долларах. По импорту эта сумма чуть ниже – порядка 73,6%. Что касается рубля и юаня, то по импорту лишь 3,8% расчетов осуществляется в рублях (для сравнения – в 2013-м году доля рублевых расчетов по импорту составляла 3,9%), в юанях проходит порядка 8% всех расчетов. Иными словами, не нужен за границей российский рубль почти никому. Даже китайцам. Все хотят рассчитываться с нами в твердой и надежной валютой. Как в такой ситуации уйти от доллара? Скажу честно – никак.

Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер»: При реализации самого жесткого сценария санкций и фактической блокировки коррсчетов на территории США системообразующих российских банков с госучастием может произойти ситуация, когда держатели валютных вкладов могут действительно столкнуться с проблемой возврата средств в той валюте, в которой они делали вклад. Если все-таки слова Костина станут реальностью, то банки не смогут в одночасье досчитаться нужной суммы долларов и будет произведена конвертация в нацвалюту. Но не очень пока, какой будет применяться курс и как вкладчики смогут отстаивать свои права, ведь с точки зрения закона они могут требовать вклад обратно именно в валюте. То, что произойдет эффект паники, сомнений почти нет, но пока банки и государство вполне могут выработать более менее приемлемый алгоритм действий, чтобы сгладить ее как можно эффективнее. Что же касается воздействия на экономику, то конкретно эта мера вряд ли окажет какой-то губительный эффект. Поскольку расчеты в долларах осуществляются со стороны российских агентов не только с применением корсчетов в американской юрисдикции, в этом случае изменений не ожидается, другой вопрос – что отказ от доллара при осуществлении торговых операций в принципе, в виде «нашего ответа» на действия США необходимо долго и тщательно продумывать.

Если Россия откажется от доллара полностью в своих торговых операциях, которые поддерживали ее экономику долгие годы и основаны на длительных торговых связях с другими странами, то в таком случае может произойти что-то сродни экономической изоляции. Допустим Китай как такая же пострадавшая сторона от действий США в рамках «торговых войн» ВТО готов перейти с РФ на торговлю в юанях, некоторые зависимые экономически от РФ страны, которые играют в общем торговом балансе смешную роль, тоже могут пойти на такие уступки, лишь бы не обидеть единомышленника. Но проблема останется в том, что другим странам переходить на другую валюту совершенно не выгодно. Фактически из самого сильного торгового предложения Россия располагает только нефтью, остальная экспортируемая из РФ продукция в целом может найти альтернативу на других рынках. И что же тогда останется нашей стране? Торговать с ограниченным числом стран? Согласимся, что это утопия, на которую не пойдет ни наше правительство, ни бизнес сообщество, поэтому остается сейчас лишь ждать, какие же санкции будут на самом деле и приспосабливаться к новым условиям, благо российской экономике жить в условиях ограничений – уже не привыкать.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»: Очень плохо то, что вопрос принудительной конвертации рублевых вкладов доллары в принципе начинает обсуждаться – это может означать начало подготовки общественного мнения к тому, чтобы потом эту операцию действительно осуществить. Примеры принудительной конвертации были не так давно в одном из банков Латвии, но там это было связано не с политическими и санкционными причинами, а просто с проблемами бизнес-схемы одного из банков. Rietumu приостанавливал обслуживание в долларах 16 марта 2018 года. При принудительной конвертации, если она происходит, очень важен курс, потому что кредитная организация может установить любой, и, скорее всего, не будет конвертировать себе в убыток, а значит, убыток могут получить и скорее всего получат вкладчики, если курс будет ниже рыночного. А дальше такая конвертация запустила бы резкий рост курса валюты, появление черного рынка, еще более стремительный обвал курса рубля к доллару и остальным валютам, резкое подорожание импорта. Новые санкции, будем надеяться, не приведут к такому сценарию, но держать сбережения в бивалютной или мультивалютной корзине – это очень разумно в таких обстоятельствах, это позволяет сохранять ценность портфеля при любом движении курсов валют, входящих в него. Для расчетов в национальных валютах необходимо, чтобы они были свободно конвертируемыми, а желательно – резервными, но пока рублю и валютам стран-союзников России на международной арене очень далеко до этого.