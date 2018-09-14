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Восточный экономический форум

«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?

14 Сентября 2018 136 0 Тренды Экономика
«План Костина»: Россия откажется от доллара в ущерб себе?

Председатель правления ВТБ Андрей Костин разработал план отказа России от доллара. Об этом банкир рассказал газете «Известия». План состоит из четырех пунктов. Однако, по словам Костина, есть еще целый ряд мелких вопросов. «Что-то может быть сделано быстрее, что-то займет длительное время. Но этим надо заниматься», – убежден банкир.

Четыре пункта

На Восточном экономическом форуме глава ВТБ Андрей Костин продвигал главным образом отказ от доллара. Сначала в интервью телеканалу Bloomberg он говорил о неизбежности прекращения расчетов в долларах, поскольку США «используют доллар в качестве оружия». В пример Костин привел штраф в 9 млрд долларов, который Вашингтон наложил на французский банк BNP Paribas за несоблюдение режима санкций. Правда, он признал, что на выход из доллара потребуется «лет двадцать». Но процесс идет: глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на днях призвал сокращать долларовые расчеты в ЕС.

Между тем санкции США могут отрезать российские банки от долларов уже в ноябре этого года. Об этом Костин сказал на одной из сессий форума и поделился мыслями насчет долларовых вкладов: по мнению банкира, они могут быть конвертированы в рубли и выданы вкладчикам. Неосторожное заявление, по данным источников, встретили с раздражением в Центробанке и Сбербанке – чиновники и финансисты опасаются, что слова Костина могут спровоцировать панику среди населения. Источник анонимного Telegram-канала «После выборов» заметил, что подобные планы были в перспективе полутора-двух лет.

Тем не менее президент Владимир Путин постоянно анонсирует переход на расчеты в национальных валютах. Не стал исключением Восточный экономический форум. Костин подсчитал, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% торговых операций с Китаем в долларах, 22% – в рублях и 8% – в юанях. И хотя он признает, что расширение сделок в нацвалютах зависит от желания экспортеров, Костин все же подготовил план отказа от доллара.

Прежде всего глава ВТБ предлагает ускоренными темпами переходить на расчеты по экспортно-импортным операциям на национальные валюты. Вторым пунктом он предполагает переход крупнейших российских холдингов в отечественную юрисдикцию. В-третьих, на российскую площадку должна быть переведена торговля еврооблигациями и создан свой аналог Euroclear. И наконец – лицензирование участников рынка, чтобы для всех действовали единые правила.

Издержки за безопасность

В Кремле, комментируя план Костина, заметили: дискуссия об отказе от доллара ведется не только в Москве, это общемировая тенденция. «Это пока начало пути, но фиксируется достаточно последовательный и твердый настрой многих стран как в Европе, так и на Востоке, на Ближнем Востоке и так далее, чтобы постепенно минимизировать доллары во взаимном обороте», – сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Однако ничего конкретного по этой теме он сказать не смог. «Четких каких-то планов пока нет у российской стороны, но это вопрос, который стоит на повестке дня», – заверил Песков. Виновников идущих разговоров об отказе от доллара пресс-секретарь президента назвал США, которые ведут себя «достаточно непредсказуемо». На его взгляд, доверие к доллару падает и «возникает устойчивое желание замещать доллар другими валютами».

Правда, в отличие от политики, экономика всегда рациональна. «Все равно расчеты в долларах и евро дешевле всем участникам расчетов», – высказался на этот счет глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его словам, доллар и евро более стабильны, а расчеты – более ликвидны. «Вы можете за любой товар расплатиться долларом, товар любой страны, любой компании. Рублями вы не можете расплатиться с компаниями любой страны и за любой товар. Значит, вам нужно будет искать какие-то другие схемы через другие товары, через другие валюты, а это дополнительные издержки», – объяснил экономист.

Кудрин спрогнозировал дополнительные издержки, уменьшение прибыли и инвестиций для российских компаний при отказе от доллара. Единственное, что уход от доллара повышает – это безопасность от санкций. Поэтому издержки будут платой за повышение безопасности, заключил Кудрин. Но все равно России понадобятся доллары и евро, потому что целый ряд  компонентов и технологий стране необходимо закупать в валюте.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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