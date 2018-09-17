Турчинов ответил на обвинения Минобороны РФ о причастности Украины к трагедии с МН17

17.09.2018 19:48



Причастность Украины к трагедии со сбитым в 2014 году над территорией Донбасса малайзийским Boeing МН17 является очередным фейком Министерства обороны РФ. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в ответ на заявление официального представителя Минобороны России, который предоставил данные о ракете, сбившей лайнер, а также доказательства причастности Украины к данной трагедии, пишет ТАСС.