В Нидерландах одобрили соглашение с Украиной по МН17

13.06.2018 11:37



Парламент Нидерландов одобрил соглашение с Украиной, где говорится об уголовном преследования лиц, которых подозревают в причастности к авиакатастрофе Boeing МН17, произошедшей на территории Украины в июле 2014 года. Как передает ТАСС, об этом говорится в документах, обнародованных на официальном сайте главного законодательного органа Нидерландов.

В числе прочих пунктов в документе затрагиваются вопросы голландской юрисдикции и права уголовного преследования. Также здесь идет речь о регулировании вопросов по поводу допроса подозреваемых, в частности, позволяется проводить суд в формате видеоконференции.