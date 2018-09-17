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«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом

17 Сентября 2018 136 0 Тренды События и факты
«Украина причастна к трагедии». Минобороны рассказало о ракете, сбившей Boeing над Донбассом

Малазийский Boeng MH-17 в 2014 году сбила советская ракета. Она была произведена в 1986 году в Долгопрудном и отправилась в воинскую часть Украинской ССР. В России ракета для зенитного-ракетного комплекса «Бук» больше не регистрировалась. Об этом на брифинге для журналистов рассказал руководитель главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны генерал-лейтенант Николай Паршин.

Ракета из Долгопрудного

Получить информацию о ракете, сбившей Boeing MH-17 17 июля 2014 года, получилось благодаря снимкам следователей из Нидерландов. Весной объединенная следственная группа опубликовала свое расследование, в котором фигурировали фотографии фрагментов корпуса ракеты. Так в Минобороны узнали уникальный серийный номер изделия – 8720. Следующим шагом военные рассекретили документы на ракету, которые все еще хранятся на предприятии в Долгопрудном.

Согласно архивным документам, ракета была отправлена на Украину и получена войсковой части 20152. Часть находилась в Прикарпатском военном округе в Тернопольской области Украинской ССР. По информации Паршина, с образованием независимой Украины часть получила номер 223 и стала числиться в Вооруженных силах Украины как зенитно-ракетная бригада. В Минобороны подчеркивают, что ракета не покидала территорию Украины и не была зафиксирована в Крыму на момент его перехода под российский флаг. Более того – указанная бригада ВСУ неоднократно привлекалась к антитеррористической операции на востоке страны.

Сфабрикованные улики

В связи с открывшимися сведениями представители Минобороны обвинили Украину причастной к трагедии и манипулированию международным следствием. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков показал журналистам папку с документами на ракету, а также представил перехваченный телефонный разговор украинских военных, который состоялся в 2016 году в Одесской области при подготовке ракетно-технических войск ВСУ к учениям «Рубеж-2016». На записи некий человек, которого в Минобороны РФ называют полковником ВСУ Русланом Гринчаком, говорит, что войска могут сбить еще один малазийский Boeing и «все будет ****».

Минобороны заверяет: Гринчак в июле 2014 года находился на востоке Украины и руководил войсками. Прокомментировали в Минобороны и видеозаписи перемещения «Бука», которые представила Объединенная следственная группа из Нидерландов (в составе Бельгия, Австралия, Украина и Малайзия). Конашенков отметил многочисленные признаки монтажа и странные оптические эффекты, в том числе искажение света и перспективы. Он убежден, что видео доказывает сфабрикованность улик, свидетельствующих о том, что «Бук» был доставлен в зону боевых действий на Донбассе из российской 53-й зенитной ракетной бригады.

Расхождение версий

Россия немало сделала для продвижения собственной версии трагедии. В 2015 году концерн «Алмаз-Антей» представил итоги своего расследования. Представители концерна заявили, что самолет был сбит ракетой нероссийского производства, и она не могла быть запущена повстанцами, поскольку цель поразили ракетой «воздух-воздух», а не «земля-воздух», как настаивали следователи в Нидерландах.

Однако теперь данные Минобороны перечеркивают выводы расследования концерна «Алмаз-Антей» и подтверждают, что самолет был сбит ракетой «земля-воздух». По мнению генерального директора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, сегодня любые заявления России будут восприниматься как пропаганда.

«Вряд ли это приведет к изменению позиции западных стран, в том числе и в отношении того, что произошло в 2014 году. Тем более, если доминирующую на Западе версию крушения малайзийского лайнера отвергнуть, тогда очень многие вопросы подвисают. В том числе и вопросы о санкциях против России», – говорит эксперт. В сегодняшней ситуации он не видит убедительных доказательств ни с одной стороны: все они косвенные, тогда как нужны прямые.

Россия с недоверием относится к расследованию следственной группы в Нидерландах. Об этом в мае 2018 года говорил президент Владимир Путин. Он пожаловался, что следователи не учитывают аргументы российской стороны и отказались от совместного расследования. Соответственно, и сегодняшняя презентация Минобороны не будет должным образом воспринята международным сообществом.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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