В Италии заметили пришельцев с Нибиру

05.09.2018 12:21



Жители небольшого итальянского городка Эсперия 1 сентября смогли наблюдать в ночном небе появление необычного светящегося объекта. Один из очевидцев запечатлел произошедшее на видео, которое потом разместил на видеохостинге в YouTube.

По словам конспирологов, подобные видеокадры указывают на, то, что на нашу планету прибыли поселенцы с Нибиру. Ранее в СМИ появились публикации о том, что таинственная планета находится в непосредственной близости от Земли.

Но, как известно, многие представители исследовательского мира убеждены в том, что такой планеты не существует. Однако есть и такие, которые считают, что все, что происходит на Земле (катастрофы, природные аномалии) является следствием гравитационного воздействия Нибиру. В настоящее время итальянские уфологи более подробно изучают феномен вышеуказанного происшествия, пытаясь определить происхождение таинственного объекта.

