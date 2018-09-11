Астроном-любитель обнаружил на Марсе руины древней крепости

11.09.2018 10:28



Красную планету исследуют уже не один десяток лет, и за это время мощнейшие телескопы и космические аппараты передали на нашу планету массу фотографий Марса, многие снимки до сих пор не изучены, поскольку для их подробного исследования требуется очень много времени.

Данные фотографии находятся в открытом доступе, в том числе и в Сети. Организации по исследованию космоса под эгидой Национального аэрокосмического агентства открывают доступ к данным для всех пользователей, размещая в Сети огромное количество оцифрованных фотографий.

Рассмотрев очередную серию снимков одного из участков поверхности Красной планеты, астроном-любитель из США сделал удивительное открытие. Под песчаными дюнами марсианской пустыни, он заметил очертания крепостных стен, приняв их за руины древней крепости. Фотоснимок исследователь разместил в личном профиле в Facebook, и теперь многие пользователи Сети пытаются понять, что же они видят на снимке.

Строгие прямые углы, под которыми смыкаются стены, заставляют поверить в то, что данное строение не является творением природы. Размер загадочного сооружения составляет 3 км в длину и в ширину, это практически правильный квадрат.

В комментариях к фото некоторые пользователи сообщили, что на снимке изображена древняя инопланетная постройка. Оригинал фото хранится на сайте Службы геологической съемки Соединенных Штатов.

Фотография, о которой идет речь, была сделана 21 год назад беспилотной исследовательской станцией НАСА «Марс Глобал Сервейор». Космический аппарат был запущен в ноябре 1996 года и 11 сентября 1997 года достиг Красной планеты, оставаясь на ее орбите до 2006 г. За это время аппарат передал на землю более 240 000 фото, пишет ru.sputnik.md.