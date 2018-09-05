Ученые: Как ограничить себя от вирусных инфекций в аэропортах

05.09.2018 23:59



Новое исследование, проведенное группой британских и финских ученых, выявило различные способы, с помощью которых мы, скорее всего, вступаем в контакт с различными инфекциями в аэропортах и это приводит к заболеваниям. Так, после проверки, туалеты в аэропорту оказались на удивление чистыми, чего нельзя сказать о пластиковых контейнерах, используемых пассажирами в зоне досмотра, которые оказались полностью покрыты вирусами.

Аэропорты являются стрессовыми даже в лучших обстоятельствах. До посадки на борт каждый пассажир должен пройти проверку багажа и личный досмотр. Все это время приходится касаться многих предметов: поручни, дверные ручки, настольные поверхности, пластиковые лотки, банкоматы и других.

Что еще хуже, все это происходит в среде, наполненной бесконечным потоком путешественников. И как следствие, пассажир рискует «подхватить» какой-либо вирус, вызывающий болезни. Эпидемиологи осведомлены о том, что воздушные гавани могут способствовать и распространять болезни. Они рекомендуют путешествующим мыть руки и прикрывать рот медицинской маской при кашле или рукавом.

Однако было малоизвестно о конкретных способах распространения микробов в аэропортах. Чтобы преодолеть этот пробел в знаниях, британские и финские ученые провели специальное исследование для выявления и количественной оценки респираторных вирусов на поверхностях, которых часто касаются пассажиры. Их выводы, опубликованные в BMC Infectious Diseases, показывают, какие поверхности, скорее всего, будут содержать микробы, распространяющие респираторные заболевания в аэропортах.

«Новые результаты подтверждают необходимость наличия контроля за распространением серьезных инфекционных заболеваний в аэропортах», - сообщила Нина Иконен (соавтор исследования), вирусолог из Финского национального института здравоохранения и соцобеспечения. «Результаты также дают новые идеи для технических улучшений в проектировании и ремонте аэропортов».

Во время проведения исследования Иконен и ее коллеги побывали в аэропорту Хельсинки-Вантаа (Финляндия) в разгар сезона гриппа зимой 2015-2016 гг. С поверхностей предметов, которых обычно касаются пассажиры были взяты мазки. Все это осуществлялось как в час пик, так и после него. Кроме того ученые также взяли образцы воздуха, чтобы узнать, присутствуют ли в аэропорту вирусы.

Всего проверили 90 поверхностей, в том числе: крышки унитаза, эскалаторные поручни, кнопки лифтов, подлокотники кресел, игрушки в детской игровой зоне для детей и т.д.

Как выяснили исследователи, на 10% тестируемых поверхностей был выявлен какой-то респираторный вирус.

Из этих покрытых вирусом поверхностей пластиковые лотки были самыми зараженными. Ученые выяснили, что 4 из 8 лотков содержали вирус. Каждый из четырех выявленных вирусов отличался и включал аденовирус, грипп А (вирус, вызывающий сезонный грипп), риновирус (который вызывает простуду) и человеческий коронавирус. Таким образом пластиковые лотки содержали наибольшую концентрацию вирусов.

В ходе исследования выяснилось, что заражение респираторными вирусами часто происходит в аэропортах и что пластиковые лотки, как правило, загрязнены больше всего. Последнее объясняется тем, что процедура обеспечения безопасности - обязательный шаг для всех выезжающих пассажиров, и что лотками безопасности пользуется несколько сотен пассажиров в день. Кроме того, данные лотки, как правило, вообще не дезинфицируются. Как отмечают исследователи, риск заражения может быть существенно снижен, если в воздушных гаванях путешественникам будут предложены дезинфицирующие средства для рук как до, так и после проверки безопасности.

Кроме того, загрязненными оказались, торговые терминалы, поручни эскалаторов, игрушки в детских игровых зонах. Самым распространенным оказался риновирус (40%). Другие вирусы присутствовали в меньших количествах: коронавирус (30%), аденовирус (20%) и грипп А (10%). В воздухе вокруг зоны проверки безопасности был выявлен лишь - аденовирус.

В сантехнической зоне не было выявлено респираторных вирусов.

Стоит заметить, что данное исследование было проведено в одном аэропорту. Результаты могут разниться в остальных местах. Помимо этого данное исследование не доказывает, что вирусы, выявленные на поверхности, фактически вызывают инфекции у людей, но «предшествующие экспериментальные исследования показали, что многие микробы выживают на разных поверхностных материалах до нескольких дней», - отмечают исследователи.

По словам ученых, путешественники могут свести к минимуму заражение путем гигиенической обработки рук и использования защитной медицинской маски, не допуская распространение вируса через кашель. Меры предосторожности помогут предотвратить пандемию и являются немаловажными в местах большого скопления людей, таких как аэропорты, пишет gizmodo.com.