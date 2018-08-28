Бывший астронавт NASA рассказал о встрече с внеземным существом

28.08.2018 23:59



Фото: latestly.com

Экс-космонавт Национального аэрокосмического агентства Леланд Девон Мелвин сообщил о том, что обнаружил нечто похожее на внеземное существо, выплывающее из отсека полезной нагрузки, когда работал на космическом челноке Атлантис. Об этом астронавт написал в своем Twitter-аккаунте.

Как заметил астронавт, «существо» казалось ему органическим, не имея «твердой» и статичной формы. О данном происшествии он поведал в НАСА, но там его убедили в том, что это был не пришелец, а просто кусочек льда. Имея научную степень в области, как материаловедения, так и химии, космонавт поставил под сомнения заверения национального аэрокосмического агентства.

Твит бывшего космонавта появился в тот момент, когда экс-сотрудники американского правительства допустили, что люди могут быть не одни во Вселенной, пишет actualnews.org.