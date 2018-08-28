Бывший астронавт NASA рассказал о встрече с внеземным существом
Фото: latestly.com
Экс-космонавт Национального аэрокосмического агентства Леланд Девон Мелвин сообщил о том, что обнаружил нечто похожее на внеземное существо, выплывающее из отсека полезной нагрузки, когда работал на космическом челноке Атлантис. Об этом астронавт написал в своем Twitter-аккаунте.
Как заметил астронавт, «существо» казалось ему органическим, не имея «твердой» и статичной формы. О данном происшествии он поведал в НАСА, но там его убедили в том, что это был не пришелец, а просто кусочек льда. Имея научную степень в области, как материаловедения, так и химии, космонавт поставил под сомнения заверения национального аэрокосмического агентства.
Твит бывшего космонавта появился в тот момент, когда экс-сотрудники американского правительства допустили, что люди могут быть не одни во Вселенной, пишет actualnews.org.
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Михаил .вы даже не прочитали мой пост . я писал про космический корабль с созвездий Плеяд . а плазмонойд это персонаж из ваших фантазий.
Это же элементарно, Ватсон. Вы видели плазмоноида из параллельного или тонкого мира. Кстати, их можно встретить Земле. Это явление распространено. Активной стороной контакта всегда и неизменно являются эти энергетические образования. Они понимают человеческую речь, читают наши мысли, и в некоторых случаях определяют судьбу человека. То есть они работают с человеком в течение всей его жизни, выполняются профессиональные просьбы, как правило, по улучшению мыслительных способностей. Человек, у которого есть такой контакт, может многого добиться.
Наталья я получил . плюсы . я стал духовно и энергетически развиваться . и с тал знать многое вообще . они мне сказали .что с далеких созвездий плеяд и ведут контроль и наблюдение за нами землянами . далее я просил покажите себя близко .ответ был да . и крупная вибрирующая звезда превратилась через 5 сек в корабль в виде диска метров 300 длиной . он был в защитном силовом поле ораньжего желтого цвета из плазмы. корабль этот секунд 9 летел над деревьями и скрылся в тучах
Я лично видела НЛО 4шт из кабины самолёта. При этом бортовое время на электронных часах отстало на 10 минут. А у меня были часы механические, потому и знаю разницу. И тут возникает вопрос: "И что?" Они летают, ползают, возникают. Если бы каждый из нас от этого осознанно получал какие-либо плюсы в развитии, оно было бы интересно. А так - как птицы - пусть себе летают.
Думаю он прав ,мне довелось пообщаться с иным разумом дело это было лет семь назад возле института атомной физики иатэ г Обнинск там весела звезда яркая она вибрировала потом я вступил в диалог звезда исчезла и превратилась в корабль в виде диска из плазмы пришельцев я не видел но общался мысленно три вопроса ответа в такой форме ,можете верить не верить дело каждого
Во вселенной огромное колличество внеземных цивилизаций,возможно америка наладила контакт с одной из них,но все засекречено.Возможно после повышения технического уровня,наша цивилизация наладит контакт с внеземной цивилизацией и весь мир узнает всю правду