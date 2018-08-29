Впервые за 50 лет космонавт НАСА отказался от обучения

29.08.2018 22:12



Фото: apnews.com

Впервые за 50 лет будущий космонавт в процессе обучения покидает Национальное аэрокосмическое агентство.

Робб Кулин несколько раз подавал заявку на космическую подготовку, а вскоре после того, как был отобран, ушел, сообщив о том, что к этому его побудили личные обстоятельства.

Кулин был среди 12 новых космонавтов, отобранных в 2017 году из 18 300 претендентов.

После его ухода из космической программы в НАСА сообщили, что дополнительного отбора не будет и вместо двенадцати космонавтов тренировки продолжат 11 (5 женщин и 6 мужчин).

В космическом агентстве заметили, что за последние 50 лет здесь не было ничего подобного.

Последний раз, когда космонавт в момент обучения подавал в отставку из НАСА, был в 1968 году. 34-летний астронавт вырос в городе Анкоридж (штат Аляска, США). Ранее он несколько лет работал старшим менеджером SpaceX, пишет news.ru.

Прежде бывший космонавт НАСА Леланд Девон Мелвин сообщил о том, что обнаружил нечто похожее на внеземное существо в одном из отсеков космического корабля Атлантис.