Астроном снял на видео движущийся по поверхности Луны овальный НЛО

04.10.2018 17:33



Британскому астроному-любителю удалось довольно четко снять неопознанный летающий объект на видео, который движется на фоне Луны.

Известный тайваньский уфолог Скотт Уоринг прокомментировал таинственный объект. По его словам, автор видеоролика использовал телескоп для наблюдения лунных кратеров. Летящий объект, «черный корабль», похож на многие другие неопознанные объекты, которые регистрировались ранее за последние годы. Эти объекты, перемещались над поверхностью небесных тел. Уоринг отметил: «Инопланетяне существуют, я в этом не сомневаюсь. Они смеются над землянами, так как они верят в то, что они одиноки во Вселенной.

Примечательно, что темный летящий объект над поверхностью Луны, запечатленный на данном видео, в центре содержит светящееся пятно. Это можно пояснить как оптическими искажениями, так и «рукотворной» природой космического объекта.

Автор видео отчетливо показал момент, когда таинственный объект проходит по экрану, масштабируя это движение справа налево. Как только свет от Луны исчез, объект невозможно было отследить, отметил астроном. В Сети пользователи были поражены увиденным, некоторые из них отметили, что пришельцы существуют на самом деле, часть пользователей отнеслась к увиденному скептически, пишет actualnews.org.