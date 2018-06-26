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В России нашли лучший и худший хлеб, предлагают построить высокоскоростную железную дорогу до Грозного и другие новости вторника

26 Июня 2018 114 0 Тренды События и факты
В России нашли лучший и худший хлеб, предлагают построить высокоскоростную железную дорогу до Грозного и другие новости вторника

Первый вице-премьер и глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к 2024 году средняя пенсия в России вырастет до 20 тыс. руб., пишет «Коммерсантъ». Ранее такую задачу перед правительством поставил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Необходимое для этого повышение пенсионного возраста (65 лет для мужчин и 63 года для женщин) вызвало негативную реакцию населения. Петицию об отмене пенсионной реформы подписали уже 2,4 млн человек. Акции протеста против реформы на этой неделе пройдут почти во всех регионах России.

Масштабное исследование качества хлеба завершилось в России. Оно затронуло 176 брендов в 62 регионах, сообщает «РБК». Абсолютными лидерами по объему высококачественного хлеба оказались Ставропольский край, Воронежская и Саратовская области. Качества хлеба исследовалось по 50 показателям. В Москве доля высококачественного хлеба находится на уровне 58%. В целом по стране 86% хлеба соответствует всем требованиям законодательства.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) представит правительству программу по созданию сверхтяжелого военно-транспортного самолета. Речь идет о модернизации и поддержании парка самолетов Ан-124 «Руслан», созданных во времена СССР украинским предприятием «Антонов». Ранее украинские специалисты заявляли, что предлагаемая программа модернизации неосуществима ввиду отсутствия у ОАК детальной информации о конструкции самолетов.

Проект РЖД по строительству выделенной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Центр – Юг (Москва – Адлер, Ставрополь – Невинномысск – Минводы), получил неожиданное продолжение. Как сообщают «Ведомости», Рамзан Кадыров обратился к Владимиру Путину с просьбой протянуть ВСМ в Грозный. Кадыров предложил построить участок Ростов-на-Дону – Краснодар и транскавказскую ВСМ, протяженностью 620 км. Стоимость проекта может достигать 1,2 трлн руб.

618 млн евро ежемесячно теряет Германия из-за антироссийских санкций, заявил депутат бундестага Маркус Фронмайер. Он подчеркнул, что санкции идут вразрез с национальными интересами его страны и они бессмысленны, так как изменения статуса Крыма все равно не произойдет.

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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