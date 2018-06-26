Германия ежемесячно теряет €618 млн из-за ограничительных мер в отношении России

26.06.2018 06:32



В результате антироссийских санкций ФРГ по сравнению другими государствами-членами ЕС страдает больше всех, так как теряет ежемесячно €618 млн, пишет газета «Известия», ссылаясь на заявление депутата бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Как заявил депутат, по итогам ограничительных мер в отношении России на Германию приходится 40% всего ущерба странам Евросоюза.