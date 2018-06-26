В России планирую возобновить производство сверхтяжелого транспортного самолета Ан-124 «Руслан»

26.06.2018 04:57



В России в 2018 году объединенная авиастроительная корпорация возобновит разработку сверхтяжелого военно-транспортного самолета на замену Ан-124 «Руслан», производство которого было остановлено в 2003 году. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на годовой отчет корпорации.

Один из самых грузоподъемных самолетов в мире Ан-124 «Руслан», был разработан в первой половине 1980-х годов в опытно-конструкторском бюро Антонова, расположенного в настоящее время на Украине. Изготавливали самолеты на авиапредприятие «Авиастар-СП» в Ульяновске. До остановки производства выпустили 36 «Русланов».