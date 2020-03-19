Россия обнуляется. Готовы ли власти к настоящему кризису?
Российские власти оказались в растерянности из-за внезапно подступившего кризиса и обрушения нефтяных цен. Прогнозы по рынку нефти после выхода из сделки ОПЕК+ не сбылись. Но реагировать и предпринимать меры чиновникам придется. Техническое правительство Михаила Мишустина, назначенное для реализации национальных проектов и исполнения социальных обещаний Владимира Путина, должно в краткие сроки представить план спасения отечественной экономики. Однако пока страны Евросоюза и США накачивают ликвидностью национальные экономики, российские власти собираются пойти по уже знакомому сценарию – повышение ключевой ставки, сталкивание экономики в тяжелую рецессию и возвращение к экономическим показателям 2003 года.
Не примеры для подражания
- В США с последствиями коронавируса будут бороться массивными вливаниями финансов в экономику – более 1,3 трлн долларов власти могут пустить на поддержку бизнеса и граждан, чтобы вытянуть страну из рецессии. По словам главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу, власти выделят и больше средств, если понадобится, а оплачивать расходы придется за счет наращивания долга. Однако он считает, что «во времена кризисов или войн не стоит беспокоиться о заимствованиях». В США верят в свою экономику и граждан – последние получат по 1 тыс. долларов для поддержания спроса. Пакет помощи, о котором писал Bloomberg, пока выглядит так: малый и средний бизнес в США получит 300 млрд долларов, 150 млрд пустят на кредиты под гарантии государства и 50 млрд выделят авиакомпаниям. До этого ФРС снизила базовую ставку до 0-0,25%.
- В Евросоюзе действуют теми же методами: Европейский центробанк запускает экстренную программу выкупа активов на 750 млрд евро. В месяц ЕЦБ будет тратить около 80 млрд евро, а под выкуп попадут государственные долги и корпоративные ценные бумаги. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила: «Чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер». 19 марта ЕЦБ должен снизить депозитную ставку до минус 0,5%.
Что делают в России в ответ на кризис
- Российское правительство пока заявило о выделении 300 млрд руб. на помощь экономике, прежде всего авиационной и туристической отраслям. Но только авиаперевозчикам требуется более 300 млрд руб. на покрытие убытков. Министр финансов Антон Силуанов признал, что целые секторы экономики сжимаются (две недели в мире не покупают российскую нефть). И власти могут поспособствовать этому сжатию.
- Первый шок – это девальвация рубля. С начала года он обесценился на 25% и вошел в число худших валют развивающихся стран. Падение 18 марта с 74 до 81 руб. за доллар стало сильнейшим дневным падением (7,19%) после 15 декабря 2014 года (10,7%), 29 декабря 2014 года (7,99%) и 5 января 2015 года (8,66%).
- Текущая девальвация сократит импорт минимум на 28%, но для властей она выгодна: в начале года «подушка безопасности» правительства – Фонд национального благосостояния, составлял 100 млрд долларов и 44 млрд на счетах в казначействе, или 8,9 трлн руб. на начало года. Однако благодаря девальвации размер «кубышки» увеличился в рублях до 11,6 трлн руб. Итого Минфин заработал на обесценении рубля 2,7 трлн руб. Эти деньги пойдут на латание дефицита бюджета в 3 трлн руб. Поскольку объем ФНБ составляет 10,5% ВВП, власти готовы покрывать за счет него дефицит еще несколько лет. При этом не исключено, что при ценах на нефть в районе 20-25 долларов за баррель рубль упадет до 100 за доллар. Правительство от этого не проиграет.
- Центробанк не объявил о планах выкупить облигации федерального займа (ОФЗ) по примеру ведущих мировых центробанков – он вообще отстранился от коммуникации с рынком и не давал никаких сигналов в кризисные моменты. Запуск программы поддержки ОФЗ за счет накопленных золотовалютных резервов мог бы успокоить рынок и не допустить резкой девальвации. Но вместо этого ЦБ сжигал на валютной бирже от 50 до 75 млн долларов ежедневно и не предпринимал никаких активных действий.
- Российский миллиардер и владелец компании «Базовый элемент» Олег Дерипаска призвал Центробанк снизить ключевую ставку до 3% и поддержать производство дешевым кредитом, как это делают в США, ЕС и Китае. Однако чиновники правительства давят на ЦБ, настаивая на повышении ставки на ближайшем заседании 20 марта до 10%, что немного сбавит темпы девальвации и усмирит инфляцию, но приведет к краху и остановке промышленности. Чиновники боятся, что низкая ставка ЦБ приведет к потере социальной стабильности и разгону инфляции выше 7%.
- Как отмечают аналитики, российские власти повторяют свое поведение и ошибки в кризис 2014 года, когда ставка 17,5% перекрыла доступ к ликвидности и привела к рецессии в экономике. Многие эксперты ожидают развития кризиса по спирали и сокращение всех расходов бюджета, включая социальные. Пока чиновники правительства отказываются стимулировать спрос – они недостаточно верят в силу экономики и ее возможности саморегулироваться. Между тем при текущих ценах на нефть Россия откатываются в своем развитии к 2003 году по всем показателям.
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Обнулить все руководство.Под руководством эффективных менеджеров экономика под налоговым и чиновничьим прессом сжимается как шагреневая кожа.Скоро брать налоги для содержания гвардий и прочих ий брать будет не с кого.
Обнулить все руководство.Под руководством эффективных менеджеров экономика под налоговым и чиновничьим прессом сжимается как шагреневая кожа.Скоро брать налоги для содержания гвардий и прочих ий брать будет не с кого.
Обнулить все руководство.Под руководством эффективных менеджеров экономика под налоговым и чиновничьим прессом сжимается как шагреневая кожа.Скоро брать налоги для содержания гвардий и прочих ий брать будет не с кого.