Россия обнуляется. Готовы ли власти к настоящему кризису? 8456 3 Экономика

Российские власти оказались в растерянности из-за внезапно подступившего кризиса и обрушения нефтяных цен. Прогнозы по рынку нефти после выхода из сделки ОПЕК+ не сбылись. Но реагировать и предпринимать меры чиновникам придется. Техническое правительство Михаила Мишустина, назначенное для реализации национальных проектов и исполнения социальных обещаний Владимира Путина, должно в краткие сроки представить план спасения отечественной экономики. Однако пока страны Евросоюза и США накачивают ликвидностью национальные экономики, российские власти собираются пойти по уже знакомому сценарию – повышение ключевой ставки, сталкивание экономики в тяжелую рецессию и возвращение к экономическим показателям 2003 года.