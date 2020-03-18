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Американцы получат по 1 тыс. долларов из-за коронавируса. Россия сэкономит на гражданах в кризис

18 Марта 2020 58808 62 Экономика
Американцы получат по 1 тыс. долларов из-за коронавируса. Россия сэкономит на гражданах в кризис

Все страны мира оперативно разрабатывают меры поддержки национальных экономик и населения, столкнувшихся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Наиболее амбициозную программу представили США – администрация президента Дональда Трампа поддержит американских граждан прямыми выплаты по 1 тыс. долларов и потратит в общей сложности 1 трлн долларов на спасение экономики. Другие ведущие экономики также представили масштабные программы. Меньше всех потратит на граждан и бизнес российская власть – всего около 4 млрд долларов. Прямая помощь гражданам в России предусмотрена только в выплате «больничных», а средства Фонда национального благосостояния уйдут на покупку Сбербанка и финансирование дефицита бюджета.

Пример США

  • Американские власти простимулируют национальную экономику, чтобы справиться с последствиями пандемии коронавируса. По данным CNN, общий размер пакета помощи составит 1 трлн долларов. Большая часть денег пойдет на прямые выплаты американским гражданам, которые, по мнению Белого дома, нуждаются в деньгах прямо сейчас.
  • В течение ближайших двух недель каждому гражданину США будет выплачена 1 тыс. долларов. Министр финансов США Стив Мнучин пообещал, что деньги поступят настолько быстро, насколько это возможно. Они станут неким «безусловным доходом» в тяжелой ситуации кризиса.
  • Также власти США предоставят льготные кредиты для малого бизнеса и пойдут на налоговые послабления. На 90 дней можно будет отсрочить перечисление налогов на сумму до 1 млн долларов на человека, а для корпораций – до 10 млн долларов.
  • Аналитики говорят о «вертолетных деньгах» в отношении проекта Белого дома – это форма монетарного стимулирования, когда деньги раздаются потребителям для поддержки спроса. При этом деньги печатаются Федрезервом. Американский центробанк уже запустил печатный станок и выкупает государственные облигации на 700 млрд долларов. Этим методом он финансирует дефицит американского бюджета. По некоторым данным, американская экономика перешла к рецессии и во втором квартале может сократиться на 5%.
  • В первую очередь по 1 тыс. долларов в США получат те, чей доход составляет не больше 100 тыс. долларов в год. На это будет потрачено 250 млрд долларов. Звучат предложения отказаться от порога доходов и раздать деньги абсолютно всем.

Сколько потратят другие страны

  • На борьбу с последствиями коронавируса ведущие мировые экономики готовы потратить внушительные средства. Следом за США идет Германия, которая собирается вложить в экономику 550 млрд евро. За ней идет Франция – 547 млрд евро. Италия выделяет 340 млрд евро.
  • Великобритания – 330 млрд. Испания готова потратить 200 млрд евро, Япония – 193 млрд долларов.
  • Российские власти хотят ограничиться 300 млрд руб. (около 4 млрд долларов). При этом подчеркивается, что программа может быть расширена в зависимости от обстоятельств. Главным приоритетом власти России считают занятость граждан.

Помогут ли власти россиянам

  • Обсуждается возможность тратить средства Фонда национального благосостояния на поддержу граждан. По словам президента Владимира Путина, деньги могут быть направлены на поддержку определенных категорий граждан. Возможность для этого есть – объем средств ФНБ превысил 7% ВВП, а все, что выше этой отметки, власти договорились пускать в экономику.
  • Президент отметил, что дискуссия разворачивается вокруг того, во что вкладывать средства – в адресную поддержку людей или в инвестиции в некие проекты.
  • Несмотря на то, что властям необходимо повышать доходы граждан, первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил в пятницу, 13 марта, что из-за падения цен на нефть власти откажутся от траты средств ФНБ, поскольку это единственный резервный фонд страны. «Я, честно говоря, сомневаюсь, что будут тратиться средства ФНБ», – сказал Белоусов. До этого на деньги ФНБ правительство собиралось купить долю Сбербанка у Центробанка.
  • Всего в ФНБ находится порядка 125 млрд долларов, из которых 25 млрд считаются неликвидными. В Минфине собираются на эти деньги финансировать дефицит бюджета в течение 6-10 лет. Россиянам рассчитывать на помощь государства не стоит, кризис будет преодолен за их счет.

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Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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17:14, 20.03 2 0
сергей:

если в россии выделят какие то деньги для народа то этим народом окажется депутаты и пострадавшие от падения цен на нефть миллиардерчики

11:02, 20.03 1 8
Максим:

Американцы могут и по 10 тысяч на рыло бумаги напечатать. Жалко, что ли, если у тебя собственный печатный станок? Рассчитываться будет остальной мир. А вы тоже все хотите по штуке баксов на халяву? Можно устроить. Только на завтра будут пустые полки и буханка хлеба за 500 р

11:00, 20.03 4 0
леха просто:

ага мы получим новые налоги и штрафы на дождь с грозой и молнией дороже на снег и мороз на весну траву и листья и самый главный налог на солнышко чтоб бесплатно не грелись

11:00, 20.03 0 0
леха просто:

ага мы получим новые налоги и штрафы на дождь с грозой и молнией дороже на снег и мороз на весну траву и листья и самый главный налог на солнышко чтоб бесплатно не грелись

09:40, 20.03 1 0
Андрей:

Ну и нам дадут по тысяче. (рублей)

08:58, 20.03 15 1
Николай:

Нам подготовят деревянный макентош и отправят в иной мир, а то переживаешь да пенсию попросишь.

07:29, 20.03 17 0
Васисуалий Лохананкин:

Администрация Трампа выделит деньги на поддержку своего народа, а администрация нашего на поддержку своей родни и друзей. А со своего народа снимет последнии штаны. А 22.04. все народонаселение дружно проголосует за новую конституцию и за Вовкино Царство.

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