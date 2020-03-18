Американцы получат по 1 тыс. долларов из-за коронавируса. Россия сэкономит на гражданах в кризис 58808 62 Экономика

Все страны мира оперативно разрабатывают меры поддержки национальных экономик и населения, столкнувшихся с проблемами из-за пандемии коронавируса. Наиболее амбициозную программу представили США – администрация президента Дональда Трампа поддержит американских граждан прямыми выплаты по 1 тыс. долларов и потратит в общей сложности 1 трлн долларов на спасение экономики. Другие ведущие экономики также представили масштабные программы. Меньше всех потратит на граждан и бизнес российская власть – всего около 4 млрд долларов. Прямая помощь гражданам в России предусмотрена только в выплате «больничных», а средства Фонда национального благосостояния уйдут на покупку Сбербанка и финансирование дефицита бюджета.