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Нефтяной коллапс России. Что будет со страной и как долго мы продержимся
19 Марта 2020 52557 83 Экономика
Россия вышла из соглашения с ОПЕК+, рассчитывая ударить по американской сланцевой нефти и укрепиться на ключевых рынках. Однако вместо этого Москва получила «ценовую войну» с Саудовской Аравией и потерю своей доли на европейском и китайском рынке. Две недели нефтетрейдеры не могут продать ни одного барреля российской нефти в Европе, от закупок отказываются и в Китае. Стоимость стратегического для России ресурса в Западной Европе опустилась до 18,7 долларов и вернулась в 1990-е годы. К такому ценовому шоку не готов ни российский бюджет, ни отечественная экономика. Но это не предел: японские аналитики предсказывают падение нефтяных цен ниже нуля.
Спираль кризиса
- 5 марта Россия уверенно вышла из соглашения ОПЕК+, отказавшись ограничить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки. Три последующих дня в России были выходными, но уже 8 марта цены на мировых рынках пошли резко вниз, и к 9 марта нефть обрушилась на 30%.
- До этого в Минфине не видели угрозы со стороны низких цен. Но 9 марта впервые прозвучали предварительные подсчеты: министр финансов Антон Силуанов заявил, что средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) хватит на финансирование дефицита бюджета на 6-10 лет. Первый вице-премьер Андрей Белоусов называл цену в 35 долларов за баррель «новой реальностью» и призывал не беспокоиться по этому поводу.
- Но беспокоиться стоило – Саудовская Аравия пообещала нарастить уровень добычи с 9,7 млн баррелей в сутки до 11 млн и еще 1,3 млн баррелей продавать из резерва, а экспорт нарастить с 7 до 10 млн баррелей в сутки. При этом саудовцы пообещали скидку более 10 долларов от цены на марку Brent для европейского рынка и 6 долларов для китайского. Это привело к тому, что после 5 марта Россия не смогла продать ни одной бочки нефти на традиционных для себя рынках. Российские власти оказались не готовы к фактическому нефтяному эмбарго.
- Под влиянием скидок саудитов и разрастающейся пандемии коронавируса нефть 18 марта рухнула ниже 25 долларов за баррель, а российская нефть марки Urals – до 18,7 долларов. Со скидкой в 3 доллара, с которой никто российскую нефть не берет две недели, это критическая цена для нефтедобычи, едва покрывающая ее себестоимость.
Пессимистичные прогнозы
- Но никакой надежды на отскок и рост цен нет: пандемия коронавируса, по прогнозу компании IHS Markit, сократит мировой спрос на нефть на 5 млн баррелей в сутки, а разрыв соглашения ОПЕК+ приведет к переизбытку в мировых хранилищах до 1,3 млрд баррелей (прирост составит 850 млн баррелей). Для сравнения: в кризисном 2016 году переизбыток не превышал 360 млн баррелей.
- По мнению аналитиков крупного японского банка Mizuho, мы наблюдаем беспрецедентный в истории избыток нефти на рынке. Поэтому, если Саудовская Аравия продолжит заливать мир нефтью, а спад потребления усилится из-за коронавируса, то мы можем увидеть отрицательные цены на нефть.
- По расчетам аналитиков, поставки превысят спрос на 15 млн баррелей, или на 7 супертанкеров ежедневно. Хранилища по всему миру смогут принять 1,3 млрд баррелей и будут заполнены до отказа за два-три месяца. Это приведет к ситуации, когда продавцам нефти придется доплачивать, чтобы их товар купили, иначе им нужно будет консервировать скважины.
- Аналитики приводят в пример ситуацию на газовом рынке Техаса – газ был попутным продуктом добычи нефти и в какой-то момент его стало так много, что цены на него упали до минус 25 центов за миллион британских тепловых единиц. Добытчики платили потребителям, чтобы попросту не сжигать газ.
Что будет с Россией
- Россия на текущий момент может продавать нефть только себе в убыток – давать скидки от 18,7 долларов за баррель и реализовывать товар ниже его себестоимости. Но это лишь приведет к заполнению нефтяных хранилищ и быстрее подтолкнет цены к отрицательным значениям.
- У российских властей нет плана, как жить при нефти ниже 20 долларов. Все кризисные и стрессовые сценарии подразумевают цену на уровне не ниже 20 долларов. При текущих ценах (25 долларов за баррель) дефицит федерального бюджета, по словам Антона Силуанова, достигнет 3 трлн руб. Однако при условии, что российская нефть продолжит продаваться, чего сейчас не происходит.
- При столь низких ценах «подушки безопасности» в виде ФНБ хватит не на 6-10 лет, как ранее заявляли в Минфине, а на 1-2 года. Если Россия будет получать за нефть 15 долларов, бюджет недосчитается 4,4% ВВП. При 20 долларах – 3,4% ВВП. В любом случае у российских властей есть от 1 до 3 лет.
- Девальвация рубля ухудшает состояние экономики, но позволяет властям сводить концы с концами. Текущее обесценение национальной валюты принесло Минфину 2,7 трлн руб. при переоценке ФНБ. Только за счет этих денег почти полностью покрывается дефицит текущего года. Но цена, которую платит экономика за эту «стабильность», несоизмерима.
- Две трети валютных поступлений Россия получает от нефтегазовых доходов. Без этой статьи в стране начнется дефицит валюты. По расчетам Центробанка, если цена барреля Urals опустится до 25 долларов, то экспортные доходы сократятся с 415 млрд руб. в 2019 году до 240 млрд (это показатель 2005 года). Объем импорта сократится на 28%, или 177 млрд долларов (минимум 2006 года). Рубль будет стоить от 80 до 90 руб. В экономике начнется рецессия и ВВП откатится до уровня 15-летней давности. Инфляция составит 7-8%, а потребление населения сократится до 2%.
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Продавайте больше бензина в стране по той цене, за которую хотели продать за бугор. И всё "срастётся". Посчитайте, экономисты-недоучки. Сколько мы вкладываем в транспортировку нефти , в обслуживание этой транспортировки. Всё сминусуйте и будете в плюсе. Только олигархи перестанут нагло жировать...
Читаю комменты и удивляюсь, выживем, потерпим, переживём. Вопрос в том, а зачем? Чтобы поддержать абсолютно не думающий о стране олигархат?
пропутинские засланники по привычке "пальцы веером" понтанулись перед шейхами,хлопнув дверями и взбесили их.. привыкли под кремлевской крышей беспредельничать! а вот из-за нихТАКЖЕ уыеличится ненависть у кремлю, причем раньше, чем срок"поправок".. за идиотов в окружении ВВП не получит поддержку, иа если в наглую произведет подсчет-польется кровь или ,как миниум ненависть будет не скрываемой.. на грани гражданки!...
Конечно мне жаль мной неполученных долей нац.богатств...пришло время ..21 век предлагает новое видение мировой цивилизации..
А может мир на пороге начала использования другого вида энергии и скоро совсем нефть нах никому е нужна бедет? Вот и продают по дешевке, чтоб хоть что-то отбить.
А что тут думать об этом ??? Три года назад в одном из брифингов Путин заявил, на вопрос , что будет делать правительство как только в ближайшее время после окончательного развала промышленности по заветам Гайдара : " Нам проще все купить нежели производить" будут резко снижены цены на нефть. Путин заявил, что у каждого государства в ВТО есть своя специфика. Т.е он зарнее хнал, что в такой ситуации мы можем оказаться. Он никогда не дал четкого ответа какую цель преследует президент и правительство искусственно тормозящие развитие региональной экономики и промышленности по всей стране, на деньги с продаж нашего сырья , леса металла ит.д. , что только можно вывести из страны. Грудинин предложил это в своей программе это их сразу взбесило , они все кинулись спасться. И очень многим порой не глупым людям вбили в голову , что он вор ит.д.. Он оказался для Путина более опасен чем Ходарковский, хотя это совершенно разные персоны. А теперь он сидит в отупении и просто не знает , что делать. Его подельники не причем - они просто тупо смотрят как он будет успокаивать народ вподающий в нищету , они сейчас крайне спешно вывозят деьги из страны, чтобы успеть смотаться. Идиоты не понимают , что с ними поступят еще хуже чем с царской элитой сбежавшей после революции.
Земли России самые богатые на земном шаре ! А скулим , как больные собаки ! Объявить военное время на год и через 2-3 года Россия будет самой богатой страной ! Пригласите меня и создам отдел по обеспечению порядка и соблюдению законов в России с правом наказания !