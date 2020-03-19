Нефтяной коллапс России. Что будет со страной и как долго мы продержимся 52557 83 Экономика

Россия вышла из соглашения с ОПЕК+, рассчитывая ударить по американской сланцевой нефти и укрепиться на ключевых рынках. Однако вместо этого Москва получила «ценовую войну» с Саудовской Аравией и потерю своей доли на европейском и китайском рынке. Две недели нефтетрейдеры не могут продать ни одного барреля российской нефти в Европе, от закупок отказываются и в Китае. Стоимость стратегического для России ресурса в Западной Европе опустилась до 18,7 долларов и вернулась в 1990-е годы. К такому ценовому шоку не готов ни российский бюджет, ни отечественная экономика. Но это не предел: японские аналитики предсказывают падение нефтяных цен ниже нуля.