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ИЗМИР

Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды

20 Июня 2018 124 0 Тренды События и факты
Путин снова обратиться к Федеральному собранию, сборная России по футболу начинает и выигрывает и другие новости среды

Владимир Путин может выступить с посланием Федеральному собранию в рамках нового президентского срока уже в этом году. Как показал опрос ВЦИОМа, первое в это году послание, с которым президент выступил 1 марта, вызвало «воодушевление и надежду» у большинства россиян.

Министерство просвещения планирует переход к цифровым учебникам к декабрю 2020 года. Это должно произойти в рамках приоритетного проекта «цифровая школа», о котором Дмитрий Медведев заявил в декабре 2017  года, сообщает «РБК». Согласно проекту у учеников появятся «сертифицированные в установленном порядке устройства персонального доступа». К 2025 году все школьные медицинские кабинеты будут в электронном виде взаимодействовать с детскими поликлиниками. Бюджет проекта может составить чуть больше 500 млрд руб.

США выходят из Совета по правам человека при ООН. При этом представитель США при ООН Никки Хэйли заявила, что она  хотела бы сделать кристально ясным тот факт, что выход США из Совета не является отступлением от их обязательств в области прав человека. Объясняя причины выхода, Хэйли назвала Совет «лицемерным и корыстным».

Сборная России обыграла в Санкт-Петербурге сборную Египта в матче группового этапа чемпионата мира по футболу со счетом 3:1 и практически обеспечила себе выход в 1/8 финала. В нашей команде мячи забили Денис Черышев и Артем Дзюба. Еще один мяч на свой счет наша команда записала за счет автогола египтян. Единственный ответный мяч с пенальти провел Мохамед Салах. На матче присутствовали 64468 зрителей, что является рекордом стадиона «Санкт-Петербург».

Президент Литвы Даля Грибаускайте заявила вчера в интервью немецкому журналу «Der Spiegel», что Вильнюс должен быть готов к нападению со стороны Москвы. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, подчеркнул, что «идеи о планах России напасть на Прибалтику, Польшу и другие страны могут возникнуть "только в воспаленном мозгу", а НАТО использует эту фейковую логику, чтобы оправдать "реальное развертывание тяжелых вооружений, дополнительных крупных контингентов на границах НАТО с Российской Федерацией».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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