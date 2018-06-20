США покинули Совет ООН по правам человека

20.06.2018 09:45



Постпред США Никки Хейли выступила с заявлением о том, что США покидают Совет по правам человека при ООН, передает Газета.ру со ссылкой на Reuters. Вместе с этим она подчеркнула что: «выход США не является отступлением от наших обязательств в области прав человека».

Хейли заявила, что никто из стран ООН не проявил желания стать участником «борьбы» по реформированию Совета, который, по ее словам, стал «лицемерным и корыстным».