Черышева признали лучшим игроком матча Россия - Египет
19.06.2018 22:58
Футболиста сборной России Дениса Черышева признали лучшим игроком матча с Египтом группового этапа ЧМ-2018, передает РЕН ТВ.
Российская сборная одержала победу со счетом 3:1 и вышла в плей-офф ЧМ. Денис Черышев стал автором второго гола в сегодняшнем матче.
Прежде Черышева признали лучшим игроком стартового матча домашнего чемпионата, в котором российская сборная разгромила соперников из Саудовской Аравии (счет 5:0).
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