Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга

Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Теперь банки имеют право без согласия клиента приостановить работу карты на срок до двух рабочих дней, если транзакции носят подозрительный характер. Кроме того, финансовые организации должны направлять в Центробанк информацию обо всех таких случаях.

Климатическую катастрофу в северной части Баренцева моря предсказывают норвежские ученые. По их мнению, эта акватория теряет признаки арктического моря, становясь частью атлантической климатической системы. Эти изменения могут стать губительными для местной экосистемы и негативно повлиять на лов рыбы. Причиной этих изменений, по мнению норвежцев, является глобальное потепление, из-за которого уменьшается площадь ледового покрова в Арктике.

Дональд Трамп заявил, что Россия провела «фантастическую работу» при подготовке чемпионата мира по футболу. «Они действительно демонстрируют нечто особенное», – добавил он. Ранее организацию ЧМ-2018 оценил также президент ФИФА Джанни Инфантино, поблагодарив президента Путина.

Своих не сдаем – Совет Федерации отклонил предложение по запрету въезда российским чиновникам в «санкционные страны», в том числе с туристическими целями, покупку недвижимости и обучение там детей. С этим предложением выступила «Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма». Совфед подобные меры счел чрезмерными, пишет «РБК».

Чемпионат мира по футболу значительно отражается на экономике отдельных регионов России. Причина этого – приток туристов. При этом, как считают в правительстве, увеличение туристического потока будет долговременной тенденцией, сообщает агентство «Прайм».