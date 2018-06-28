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Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга

28 Июня 2018 95 0 Тренды События и факты
Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга

Владимир Путин подписал закон о противодействии хищению денег с банковских карт. Теперь банки имеют право без согласия клиента приостановить работу карты на срок до двух рабочих дней, если транзакции носят подозрительный характер. Кроме того, финансовые организации должны направлять в Центробанк информацию обо всех таких случаях.

Климатическую катастрофу в северной части Баренцева моря предсказывают норвежские ученые. По их мнению, эта акватория теряет признаки арктического моря, становясь частью атлантической климатической системы. Эти изменения могут стать губительными для местной экосистемы и негативно повлиять на лов рыбы. Причиной этих изменений, по мнению норвежцев, является глобальное потепление, из-за которого уменьшается площадь ледового покрова в Арктике.

Дональд Трамп заявил, что Россия провела «фантастическую работу» при подготовке чемпионата мира по футболу. «Они действительно демонстрируют нечто особенное», – добавил он. Ранее организацию ЧМ-2018 оценил также президент ФИФА Джанни Инфантино, поблагодарив президента Путина.

Своих не сдаем – Совет Федерации отклонил предложение по запрету въезда российским чиновникам в «санкционные страны», в том числе с туристическими целями, покупку недвижимости и обучение там детей. С этим предложением выступила «Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма». Совфед подобные меры счел чрезмерными, пишет «РБК».

Чемпионат мира по футболу значительно отражается на экономике отдельных регионов России. Причина этого – приток туристов. При этом, как считают в правительстве, увеличение туристического потока будет долговременной тенденцией, сообщает агентство «Прайм».

Редакция
Редакция "Капитала Страны"

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