Владимир Путин разрешил блокировать кредитки россиян

28.06.2018 09:25



Главой РФ Владимиром Путиным был подписан закон, в котором речь идет «о противодействии хищению денежных средств с банковских карт», передает Лента.ру со ссылкой на сайт Кремля. Как сообщается, этим документом банкам можно будет блокировать кредитные карты без согласия клиента сроком до 2 дней. Блокировка может произойти, если банк подозревает, что с карты похищаются средства. В этом случае сотрудники организации сразу же связываются с клиентом. Если операция подтверждается, средства переводятся незамедлительно.