Ученые сообщили о резких климатических изменениях в северной части Баренцева моря

28.06.2018 04:24



Северная часть Баренцева моря теряет признаки арктического климата и в скором времени может стать частью атлантической климатической системы, поскольку с каждым годом все больше холодные воды отступают к северу из-за напора атлантических вод. Об этом сообщает «Газета.RU», ссылаясь на данные ученых из института морских исследований (город Тромсё, Норвегия), опубликованные в журнале Natural Climate Change.