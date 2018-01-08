Поздравление с рождеством, Путин и Навальный, итоги 2017 года, что дальше будет – мнение Путина 207 0 Итоги дня

Рождество к нам пришло! Президент Путин поздравил с эти праздником всех россиян.

Путин и Навальный. Хотя последнего и не допустили до выборов, заочное противостояние продолжается. В чем его причины? К чему оно может привести? И правда ли, что Навальный представляет серьезную угрозу Кремлевской вертикали власти?

Итоги 2017 года. «Что творилось, что творится на моей земле?» Мы попытались привести разные, противоположные точки зрения. Чему верить – решать вам. Читайте.

Что ждет Россию в 2018 году и в последующие годы? Президент Путин, который останется главой государства еще на 6 лет (а кто в этом сомневается?) рассказал на съезде «Едирой России». А дальше - «думайте сами, решайте сами». Мнения наших экспертов.

Генпрокуратура опубликовала данные о самых распространенных преступлениях в 2017 году. Чего бояться-то надо Об этом – в нашем материале.