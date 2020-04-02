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Цена российской нефти стала отрицательной. Путин должен договориться с Саудовской Аравией

2 Апреля 2020 553 0 Экономика
Цена российской нефти стала отрицательной. Путин должен договориться с Саудовской Аравией

Россия стала торговать нефтью себе в убыток. Текущая рыночная цена топлива не покрывает стоимость доставки, размер экспортной пошлины и другие затраты. В марте средняя цена нефти марки Urals составила 29 долларов, сообщил Минфин России. По последним данным, в Северо-Западной Европе российское сырье в начале апреля стоит 13 долларов за баррель. Если ситуация продлится месяц, предупреждают аналитики агентства Argus, экспорт стратегического товара России станет невыгодным. О тяжести ситуации говорят и первый комментарий президента Путина по этому поводу. Он впервые высказался о положении и потребовал от правительства России выработать решение проблемы.

Нефтяная зависимость

  • Как известно, Россия с 2000-го года все сильнее подсаживалась на нефтяную иглу. В 2020 году, на 20-й год правления Путина, от экспорта нефти зависит 35% федерального бюджета, или около 7 трлн руб. Цена нефти, при которой в бюджете сводятся концы с концами, находится на отметке 42 доллара за марку Urals, которая продается существенно дешевле Brent. Фонд национального благосостояния, финансовая «подушка безопасности» всего насчитывает 13 трлн руб. – это два года покрытия расходов государства без экспорта нефти.
  • Почему об этом стоит задуматься? Потому что с конца марта российский бюджет не получает ничего от продажи нефти, а сами нефтяные компании торгуют себе в минус – платят за долю на рынке. Ведь по логике некоторых российских нефтяников надо было разорвать сделку с ОПЕК+ по сокращению добычи нефти всего на 500 тыс. баррелей, чтобы не терять свои доли в Европе и Азии. Теперь доли под вопросом, а доходов – нет. 30 марта котировка Argus fip Западная Сибирь, к которой привязаны цены на российскую нефть, была минус 1007 руб. за тонну, а 31 марта – уже минус 1200 руб. за тонну.
  • Путин старательно отмалчивался о ситуации на нефтяном рынке. Россия вышла из соглашения ОПЕК+ 6 марта. Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, как сообщал Bloomberg, хотел переговорить с Путиным по телефону, но тот ему отказал в общении. Представители Кремля неоднократно подчеркивали – никаких переговоров с Эр-Риядом не ведется.
  • Но Эр-Рияд уже и не хотел переговоров – саудиты объявили о наращивании добычи до 12 млн тонн баррелей в сутки и продаже еще 1,3 млн тонн из резерва. Они дали скидки на всех рынках от цены Brent до 10 долларов и пообещали затопить мировой рынок нефтью. Цены упали с 60 долларов до 25. Россия был поставлен мат.
  • Расчет Кремля был прост: выйти из соглашения, чтобы ударить по добытчикам сланцевой нефти в США, уронив цену на 10-20 долларов. Но цена рухнула на 40 долларов и сделала добычу невыгодной, проделав огромную дыру в российском бюджете. Российским стратегам не повезло – коронавирус нанес удар со стороны спроса. Пандемией охвачены 92% мирового ВВП, потребление нефти упало, во многих регионах мира она оказалась просто не нужна больше. Теперь России был поставлен шах и мат.

Сделка будет скоро

  • 31 марта президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре объяснил Путину, что ему нужно договариваться с Саудовской Аравией в самое ближайшее время. Иначе Россия не только убьет производство сланцевой нефти в США, но и загубит собственную нефтедобычу – советские месторождения в Западной Сибири, если они будут остановлены, окажутся похороненными. А дело идет к остановке производства, поскольку потребления нефти нет, а нефтяные хранилища заполнятся в течение 1-2 месяцев по всему миру.
  • 1 апреля Путин на совещании с правительством сказал, что цены на нефть его беспокоят. Он заговорил о том, что «отрасль будет недофинансирована и работа в этой сфере будет прекращена по новым месторождениям». Он не назвал Саудовскую Аравия напрямую, но подчеркнул: «мы вместе с основными производителями и потребителями должны будем выработать такие решения, которые смягчат ситуацию на рынке в целом».
  • После высказываний Путина Трамп заявил, что Россия и Саудовская Аравия в ближайшие несколько дней выработают решение по ценам на нефть. «Обе стороны знают, что им нужно делать», – сказал Трамп. И хотя Россия выстрелила себе в ногу, своего она все же добилась: в США обанкротился крупный производитель сланцевой нефти в Северной Дакоте - Whiting Petroleum. Компания не смогла работать при цене в 20 долларов.

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Редакция "Капитала Страны"

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