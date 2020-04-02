Цена российской нефти стала отрицательной. Путин должен договориться с Саудовской Аравией 553 0 Экономика

Россия стала торговать нефтью себе в убыток. Текущая рыночная цена топлива не покрывает стоимость доставки, размер экспортной пошлины и другие затраты. В марте средняя цена нефти марки Urals составила 29 долларов, сообщил Минфин России. По последним данным, в Северо-Западной Европе российское сырье в начале апреля стоит 13 долларов за баррель. Если ситуация продлится месяц, предупреждают аналитики агентства Argus, экспорт стратегического товара России станет невыгодным. О тяжести ситуации говорят и первый комментарий президента Путина по этому поводу. Он впервые высказался о положении и потребовал от правительства России выработать решение проблемы.