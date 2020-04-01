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Россия лишится советских месторождений нефти. Трамп может их спасти
1 Апреля 2020 116 0 Экономика
Трамп спешит на помощь нефтяному рынку – президент США пообещал присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии «в подходящее время». По его словам, он продуктивно обсудил с президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом текущие цены. Однако, похоже, напрямую Путин и бин Салман этот вопрос не обсуждают. Пресс-секретарь Путина опроверг факт переговоров между двумя странами. Тем не менее к ним следует приступить немедленно – страна может потерять месторождения в Западной Сибири из-за остановки производства.
Коллапс нефтяного рынка
- Трамп одновременно и возмущен и обрадован: нефть стоит дешевле воды в некоторых регионах, а бензин в США можно купить всего за 25 центов/литр (20 руб.; бензин в США продается в галлонах, 1 галлон стоит 99 центов; в галлоне 3,8 литра), но нефтяная отрасль в США одна из крупнейших (10% экономики) и из-за низких цен Америка может потерять большое количество рабочих мест.
- Президент США пообещал, что Россия и Саудовская Аравия «посмотрят, что можно сделать», чтобы спасти мировой нефтяной рынок, который движется к абсолютным антирекордам. По данным Минэнерго США, российский министр энергетики Александр Новак и его американский коллега Дэн Бруйетт обсудили 31 марта ситуацию и договорились искать решение проблемы вместе (ничего не говорящая дипломатическая фраза).
- Нефтяные цены упали с 60 долларов за баррель до 22 долларов в течение марта из-за разрыва соглашения ОПЕК+ о сдерживании добычи нефти для регулирования мировых цен. 1 апреля соглашение перестало действовать и большинство стран, главным образом Саудовская Аравия, объявили о наращивании добычи нефти и экспорта. Однако пандемия коронавируса обрушила спрос на нефть – она затронула 92% мирового ВВП. Два наложившихся фактора привели к тому, что сегодня российская нефть стоит меньше мазута.
- Производители нефти начали борьбу за рынки, которым не нужно больше нефти. В течение ближайших двух месяцев нефтехранилища могут быть переполнены. Тогда цены упадут до ноля или уйдут в отрицательную плоскость. Поставки России через трубопровод «Дружба» сократятся на 30% по причине того, что НПЗ в Германии, Польше, Венгрии и Словакии не нужна российская нефть. Они сокращают производство топлива и, соответственно, закупки сырья.
Цена несговорчивости
- Если Трамп боится потерять целую отрасль и тысячи рабочих мест, то Россия может потерять советские месторождения нефти, на которых страна добывает дешевую нефть. По мнению стратега Goldman Sachs Джеффа Карри, остановка работы на старых советских месторождениях в Западной Сибири приведет к тому, что возобновить ее будет невозможно. Но у России не хватает нефтехранилищ – они переполнены грязной нефтью из нефтепровода «Дружба».
- Пострадают от текущей ситуации все добытчики, кто не имеет доступа к морю – это Россия, США, Канада и Латинская Америка. Выиграют – Саудовская Аравия, Западная Африка, добытчики в Северном море.
- Чтобы не допустить катастрофы, по мнению стратегия Goldman Sachs, Россия, США и Саудовская Аравия пойдут на сделку. В ее основе будет сокращение объемов добычи. Мировая добыча может быть сокращена на 10 млн баррелей в сутки (всего добывается около 100 млн баррелей, а избыток сейчас оценивается в 12 млн баррелей).
- Предыдущая сделка ОПЕК+ была заключена в 2016 году, когда нефть упала до 28 долларов за баррель. Тогда Россия считалась крупнейшей нефтедобывающей страной. Присоединение к сделке подняло цены до приемлемого уровня. 6 марта 2020 года Россия вышла из сделки, отказавшись сократить добычу на 500 тыс. баррелей. Через месяц, чтобы спасти отрасль, от которой зависят 35% бюджета страны, России придется сократить добычу на несколько миллионов баррелей в сутки.
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