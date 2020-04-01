Россия лишится советских месторождений нефти. Трамп может их спасти 116 0 Экономика

Трамп спешит на помощь нефтяному рынку – президент США пообещал присоединиться к переговорам России и Саудовской Аравии «в подходящее время». По его словам, он продуктивно обсудил с президентом Владимиром Путиным и наследным принцем Мохаммедом бин Салманом текущие цены. Однако, похоже, напрямую Путин и бин Салман этот вопрос не обсуждают. Пресс-секретарь Путина опроверг факт переговоров между двумя странами. Тем не менее к ним следует приступить немедленно – страна может потерять месторождения в Западной Сибири из-за остановки производства.