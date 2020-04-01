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Мазут дороже российской нефти. «Черное золото» больше не приносит России ничего

1 Апреля 2020 212 0 Экономика
Мазут дороже российской нефти. «Черное золото» больше не приносит России ничего

Российская нефть в Европе стоит дешевле мазута – один баррель Urals продавался 30 марта за 13 долларов, тогда как баррель мазута – 14,19 доллара. Государство больше ничего не получает от продажи нефти – обнулились экспортные пошлины и упал налог на добычу полезных ископаемых. Российский бюджет лишился трети поступлений – около 7 трлн руб. в год. При этом цена почти сравнялась со стоимостью добычи без учета транспортировки. Россия сняли с нефтяной иглы, «ломка» будет страшной.

Нефть из России не нужна

  • В Северо-Западной Европе за мазут дают больше, чем за российскую нефть. Стратегический для России товар стоит как в марте 1999 года – 13 долларов за баррель, свидетельствуют данные агентства Argus Media. Топливо продается с максимальной скидкой – 4,75 доллара за баррель. Для сравнения: высокосернистый мазут в Европе сейчас продается за 14,19 долларов баррель.
  • Как показали расчеты агентства Bloomberg, себестоимость добычи нефти в 2019 году у «Роснефти» составляла 11,3 доллара баррель, у ЛУКОЙЛа – 10,2 доллара, у «Газпромнефти» – 9,8 доллара. Однако, по словам вице-президента по развитию бизнеса в России, странах СНГ и Балтии агентства Argus Виктора Парно, экспортный нетбэк для нефтяных компаний сформировался отрицательный – стоимость доставки до потребителей стала выше, чем цена на нефть на ключевых рынках. Компании торгуют себе в убыток.
  • Ничего не получает и российский бюджет. В 2019 году он выручил 1,6 трлн руб. от экспортной пошлины на нефть и 5,2 трлн руб. от НДПИ. Это дало 35% всех доходов бюджета России. При цене в 15 долларов за баррель пошлина обнуляется, а НДПИ падает – бюджет не имеет ничего от торговли нефтью, сказал РБК главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов.

Период низких цен

  • Тем не менее эксперты отмечают, что все оценки делаются по стоимости фьючерсов, но реальные продажи, как правило, осуществляются по средним ценам за месяц. Поскольку еще в начале марта цена была гораздо выше 15 долларов, то за март бюджет получит часть нефтяных доходов, но потеряет их в апреле и мае, когда цена опустилась ниже 15 долларов за баррель. Однако это не меняет того обстоятельства, что бюджет сверстан при цене 43 доллара за баррель, а цена в 25 долларов рассматривалась лишь в «невозможных» кризисных сценариях.
  • Период низких цен на нефть в мире может затянутся, считают эксперты. На это влияют два фактора: рецессия мировой экономики из-за пандемии коронавируса и увеличение мировой добычи нефти из-за разрыва соглашения ОПЕК+. В частности ценовая война России и Саудовской Аравии оказывает разрушающее влияние на нефтяной рынок, считают аналитики Bank of America.
  • В 2020 году, прогнозируют они, спрос на нефть упадет на 4,5 млн баррелей в сутки, а средняя цена составит 37 долларов за баррель. Цена может опускаться ниже 20 долларов, в некоторых регионах нефть торгуется уже ниже 10 долларов и есть места, где установились отрицательные цены – например, в штате Вайоминг, США, компании доплачивают потребителям за «покупку» их нефти 19 центов.

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Редакция "Капитала Страны"

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