Мазут дороже российской нефти. «Черное золото» больше не приносит России ничего 212 0 Экономика

Российская нефть в Европе стоит дешевле мазута – один баррель Urals продавался 30 марта за 13 долларов, тогда как баррель мазута – 14,19 доллара. Государство больше ничего не получает от продажи нефти – обнулились экспортные пошлины и упал налог на добычу полезных ископаемых. Российский бюджет лишился трети поступлений – около 7 трлн руб. в год. При этом цена почти сравнялась со стоимостью добычи без учета транспортировки. Россия сняли с нефтяной иглы, «ломка» будет страшной.