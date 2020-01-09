Беглые капиталы. Сколько денег уходит из России и как их пытаются вернуть?

По оценке ЦБ РФ чистый отток капиталов из России за 2019 год составит около $40 млрд. Это почти на треть меньше, чем в 2018 году. Означает ли это, что работа над повышением доверия бизнеса к власти и созданием условий для инвестиций в России увенчалась успехом? Или просто из страны уже вывезли все деньги, что могли?

Хроники бегства денег

Министр Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев уверяет, что за 30 лет из России был выведен $1 трлн. Но помимо этого экспертного мнения существуют и данные статистики Центробанка РФ.

За четверть века – с 1994 по 2018 годы – из России было вывезено $766 млрд.

Примечательно, что в девяностых самых пиковых значений в 23,8 млрд. отток капитала достиг в 1996 году, когда в России проходили президентские выборы, будущее страны было никому не известно и многие опасались реставрации социализма.

В 21 веке рекордными по бегству капиталов из России были кризисные 2014-й ($154 млрд) и 2008 годы ($133,6 млрд).

Во всей новейшей истории России было лишь два года, когда капиталы не убегали, а возвращались в страну – 2006-й (плюс $43,7 млрд) и 2007-й (плюс $87,8 млрд).

После геополитического кризиса 2014 года начались «качели».По данным ЦБ РФ в 2018 году отток капитала вырос вдвое по сравнению с 2017 годом и составил $67 млрд.

В январе–ноябре 2019 года чистый отток капитала из России сократился с $54 млрд до $34 млрд по сравнению аналогичным периодом 2018-го. Но потом все вернулось в «режим бегства» - в начале осени был приток в $1,3 млрд, а потом бизнес вывел из страны $6,7 млрд.

По данным Федеральной таможенной службы, в третьем квартале 2019 года, по внешнеторговым контрактам в Россию не вернули 24 млрд рублей - на 2 млрд больше, чем годом ранее. В целом с апреля Россию покинуло более 80% свободной валюты, которая осталась на рынке после расходов на импорт и выплат по налоговым статьям.

Ничего личного, просто бизнес

Напомним, что отток капитала – это вывоз денежной массы из страны в границы другого государства для их вложения в более выгодные экономические инструменты и механизмы. А чистый отток капитала - это разница между приходом финансовых средств в страну из-за рубежа и объемом их вывода за границу.

И как, правило, речь идет вовсе не о банальном перечислении денег россиян на счетах в заграничных банках, а о скупке иностранных активов. В ход идет все – приобретаются на бирже акции иностранных компаний, облигации и иных долговые бумаги других государств, покупается за рубежом недвижимость, яхты, бизнес-джеты, драгоценности, произведения искусства.

Как говорится, ничего личного, просто предприниматели, снижая для себя фискальную нагрузку, пристраивают свои деньги там, где это выгодней и безопасней, чем в России.

И тут речь не о криминальных доходах, за которыми охотятся финансовые разведки (как об этом уже писал «Капитал страны»), а о вполне законно заработанных средствах.

Основными факторами, вызывающими отток капитала из РФ, эксперты называют политико-экономическую нестабильность в России, ухудшающиеся отношения со странами Запада.

Негативное влияние оказывает низкий уровень доверия к российской банковской системе, которая за последнее десятилетия пережила два кризиса и одну «зачистку» ЦБ РФ, а также высокая инфляция и налоговая нагрузка, бюрократизированная налоговая система. Отмечается слабая правовая защита предпринимателей – давление правоохранительных органов и неэффективная судебная система.

Причины и следствия

Российские власти пытаются изменить ситуацию. В конце 2019-го парламентом был принят в первом чтении внесенный правительством законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в РФ». Рассмотрение во втором чтении закона, который называют Инвестиционным Кодексом России, запланировано на 20 января этого года.

Рассчитывая на реализацию этих и других, ранее принятых законов, Центробанк РФ делает оптимистичный прогноз.

В ближайшие два года планируется сократить вывоз денег из страны до 7-8 миллиардов долларов.

Да и сегодня регулятор пытается убедить общественность в том, что не так страшен отток капиталов, как его малюют.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина не раз отмечала, что статистически считается вывозом капитала даже покупка валюты населением в России и валютные чета российских компаний в российских же банках.

Ранее Центробанк выпустил информационный видеоролик, персонаж которого отправляет из семейного бюджета «во внешний мир», то есть в банк, разницу между своими доходами и расходами. При этом положительное сальдо у Федора становится отрицательным.

«Такую ситуацию называют оттоком капитала. Как бы странно это ни звучало, отток капитала не говорит о финансовых проблемах», — говорится в информационном ролике.

И это вполне правдивое заявление. Но есть в нем лукавство.

За кадром остается тот факт, что деньги россиян работают на благо других стран, инвестиции в производство и создание новых рабочих мест в России сокращаются.

Вывод капиталов за рубеж приводит к сокращению поступлений в российский бюджет.

И то, что часть денег все же возвращается в Россию окольными путями из оффшоров и работает под прикрытием иностранных инвестиций, проблемы не решает. Доходы бюджета, а вместе с ними расходы на социальные программы и государственные инвестиции растут не так быстро как могли бы. Но самое главное - не растут реальные доходы населения.

Без значительного притока инвестиций невозможно выполнить поставленные Президентом России задачи по темпам экономического роста и реализации нацпроектов.

Амнистия капиталов

Многие российские предприниматели оставляют свои деньги на за рубежом, опасаясь, что по возвращении в родные пенаты их конфискуют, отыскав какие-нибудь нарушения налогового законодательства в прежние годы.

Глава государства в курсе этой давней проблемы – именно он еще в конце 2014 года в своем Послании Федеральному Собранию выступил с инициативой предоставить полную амнистию заработанным ранее в России капиталам.

Законодательные решения по этому поводу власти приняли. Теоретически они действуют, но ожидаемого эффекта пока не принесли.

На первом этапе амнистии капитала, который прошел с июля 2015 года по июль 2016 года, всем желающим гражданам и предпринимателям государство предложило подать в ФНС России специальную декларацию с информацией о зарубежном имуществе, о контролируемых иностранных компаниях и о счетах в зарубежных банках.

Но далеко не все поверили в гарантии конфиденциальности данных, освобождения от всех видов ответственности, в том числе уголовной, и в то, что будет нулевой налог на возврат капиталов.

На этом этапе было подано 7,2 тысячи деклараций, возвращено в Россию $100 млрд., а доход федерального бюджета при этом составил сумму, эквивалентную $2 млрд.

На втором этапе амнистии капиталов, который завершился в феврале 2019 года, порядок подачи деклараций был уточнен, а уровень гарантий прав участников амнистии многие эксперты назвали беспрецедентным по мировым меркам.

Было подано свыше 11,7 тысяч деклараций и в страну вернулось $11,3 млрд.

На третьем этапе амнистии, который начался 1 июня 2019 года и продлится до 1 марта 2020 года, главным условием амнистии станет репатриация. Речь идет не просто о декларировании, а именно о возвращении капиталов в Россию.

Если в декларации указываются контролируемые иностранные компании, то они должны быть «перепрописаны» в специальные административные районы, которые еще в 2018 году были созданы на территориях острова Октябрьский в Калининградской области и острова Русский в Приморском крае.

Ряд экспертов назвал это решение разумным и своевременным в условиях западных санкций в отношении ряда российских бизнесменов.

Законом, принятым Госдумой весной 2019-го, сохраняются все гарантии, действовавшие на втором этапе амнистии капиталов - освобождение от налоговой, административной и уголовной ответственности по «экономическим статьям», от ответственности за нарушения налогового и валютного законодательства.

Была продлена и увязанная с амнистией льгота - освобождение владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК) от налога на доходы физлиц. Но для этого они должны были до конца 2019 года стать налоговыми резидентами РФ.

Российские оффшоры

Для того, чтобы беглым российским капиталам было куда возвращаться, власти расширяют возможности специальных административных районов (САР).

В ноябре 2019-го Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который предусматривает возможность создания международных фондов на островах Русский и Октябрьский участниками САР или иностранными юрлицами.

Такие фонды смогут может вести любую деятельность, разрешенную законодательством РФ,- от развития инфраструктуры, создания технопарков и туристических зон до поддержки науки и образования.

«Расширить возможности САР, безусловно, правильное решение. То есть сама идея правильная, но ее реализация упирается в главный вопрос — доверия к властям. Как российским, так и зарубежным инвесторам необходимы гарантии государства. При эффективной работе судебных органов, прокуратуры будет эффективно работать и САР", — считает доктор экономических наук, профессор Виктор Белкин.

Пока что в САР на острове Русский в Приморском крае зарегистрированы лишь два резидента при том, что в САР на острове Октябрьский в Калининградской области их уже дюжина.

Примечательно, что первым в дальневосточном российском "офшоре" зарегистрировалась ранее находившаяся под кипрской юрисдикцией "Финвижн Холдингс" — основной акционер банка "Восточный". Того самого банка, который «прославился» корпоративным конфликтом своих акционеров с компанией Finvision и фондом американского инвестора Майкла Калви Baring Vostok.

Вторым резидентом САР на острове Русский стала компания МК "ДОНАЛИНК", которой принадлежит 41 процент ПАО "Дальневосточная энергетическая компания". На острове Октябрьский в этом году прописалась компания Олега Дерипаски.

Минэкономразвития РФ предлагает для защиты от санкций исключить сведения о резидентах "русских офшоров" из ЕГРЮЛ.

Кроме того, к закону о российских "офшорах" готовится пакет поправок, которые будут учитывать интересы владельцев морских и воздушных судов, а также предоставят резидентам САР ограниченные возможности для криптовалютных операций и более мягкий режим налогообложения.

Власти готовы пойди на серьезные уступки, чтобы выведенные ранее деньги вернулись работать в России, чтобы на них создавали новые производства и рабочие места для россиян.

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