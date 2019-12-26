Грязные деньги. Где отмывают вывезенные из России незаконные доходы?

FATF рекомендовала российским властям активнее возвращать незаконно выведенные за рубеж ее гражданами имущество, денежные средства и ценные бумаги. СКР заявил, что часто получает от иностранных государств отказы по формальным основаниям в аресте счетов обвиняемых в России граждан. Так кто же тут не дорабатывает и в каких зарубежных «прачечных» отмываются «грязные» российские деньги?

Оценки FATF

Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), созданная G7 еще 30 лет назад, в декабре этого года опубликовала доклад по итогам оценки системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в России.

Миссия FATF этой весной работала в Москве, а затем эксперты этой организации провели комплексный анализ эффективности мер, принятых российскими правоохранительными органами и их соответствия рекомендациям.

В опубликованном на официальном сайте FATF докладе в целом даны положительные оценки.

Говорится, что по сравнению с оценкой 2008 года «Россия укрепила понимание рисков отмывания денег и финансирования терроризма, с которыми она сталкивается, и разработала прочную правовую базу для их устранения, приняла ряд мер, которые принесли конкретные результаты».

При этом, по мнению международных экспертов, стране необходимо устранить ряд пробелов. В частности, обеспечить возможность безотлагательно замораживать связанные с терроризмом и активы физических и юридических лиц, сделать более эффективными и сдерживающими санкции в отношении банков, не соблюдающих требования ПОД/ФТ, уделять больше внимания расследованию и судебному преследованию сложных случаев отмывания денег за рубежом.

Деньги коррупционеров

В FATF пришли к выводу, что Россия выступает источником преступных доходов, значительная часть которых для отмывания отправляется в другие страны.

А больше всего преступных доходов приносят хищения из бюджета, уход от налогов и коррупция.

Международная группа рекомендовала России законодательно расширить перечень активов и круг лиц, подпадающих под действие закона о контроле за соответствием расходов госслужащих.И эту рекомендацию в нашей стране начали выполнять раньше, чем официально ее получили.

Еще в ноябре Конституционный суд РФ признал соответствующей закону практику по конфискации в пользу государства имущества у лиц, формально не состоящих в близких родственных связях с коррупционерами.

«Капитал страны» подробно рассказывал об этом в публикации «Друзья коррупционеров. КС разрешил изымать в пользу государства имущество у близких чиновников».

Суть в том, что Конституционный Суд подтвердил - российские суды имеют полное право изымать в пользу государства имущество, если оно приобретено на доходы, законность которых не подтверждена не только чиновниками их супругами и несовершеннолетними детьми, но и другими, близко связанными с ними лицами.

Кроме того, в СМИ появились сообщения о том, что Правительство России с участием Генпрокуратуры и Верховного суда РФ должно подготовить предложения о расширении видов имущества для конфискации.

Большая разница

А пока что, по оценкам FATF, объемы арестованных за рубежом активов российских коррупционеров и лиц, совершивших экономические преступления, несоизмеримо меньше выведенных из страны незаконных доходов.

Отмечается, что в 2014- 2016 годах СКР арестовал в четырех странах активы (недвижимость, автомобили, яхты, денежные средства и предметы искусства) на общую сумму 368 млн рублей.

По данным FATF контролируемые россиянами активы сомнительного происхождения сосредоточены в основном в Лондоне, Нью-Йорке, Майами и Испании.

При этом, по данным Росфинмониторинга, объемы финансовых операций с признаками незаконного вывода средств за рубеж за 2014 год составляли около1,5 трлн руб.

Затем произошел резкий спад почти в 20 раз.

По данным Росфинмониторинга, в 2017 году объем таких операций составил 77 млрд рублей, а в 2018 году, по данным ЦБ РФ, - 73 млрд руб., в первом полугодии 2019 года — 31 млрд рублей.

Следственный комитет РФ отмечает, что в ходе расследования транснациональных преступлений им установлены и доказаны многочисленные факты вывода за рубеж принадлежащих России активов.

Но правоохранительные органы иностранных государств зачастую по формальным основаниям отказывают России в удовлетворении запросов на арест счетов и имущества граждан, обвиняемых в тех или иных преступлениях.

И даже в тех случаях, когда прямых отказов нет, длительность процедуры получения информации по запросам за рубеж не позволяет эффективно использовать механизм наложения ареста на имущество обвиняемых. Из-за этой волокиты обвиняемые свои активы успевают перевести на другие физические и юридические лица в третьих странах, так что правоохранителям приходится продолжать поиски и снова направлять запросы уже в новые страны.

Разумеется, такая «погоня» за российскими деньгами по цивилизованным странам не способствует получению результатов, рекомендованных FATF.

С Запада выдачи нет?

Российские эксперты отмечают, что банковскую тайну и права собственности на Западе жестко охраняют и защищают. Так что если в присланном из России запросе на арест, на взгляд зарубежных «силовиков» недостаточно доказательств преступного происхождения активов, то они откажутся инициировать собственную проверку, а то и вовсе заявят, что «дело политическое».

При этом у сотрудников российских правоохранительных органов нередко не хватает компетенций и ресурсов, чтобы грамотно составлять запросы на английском языке своим коллегам за рубежом,

Доцент Всероссийской академии внешней торговли Денис Примаков считает, что сами страны, куда выводятся из России незаконные средства, могут препятствовать расследованиям, а европейские банки - просто закрывать счета с деньгами сомнительного происхождения.

По оценке Deutsche Bank, с Россией связана значительная часть притока скрытого капитала в Великобританию (£133 млрд с середины 1990-х годов). И Лондон совершенно не стремится помочь в возвращении на родину денег беглых российских олигархов.

Банковские тайны

В докладе FATF говорится, что «Россия усилила свой надзор за банковским сектором и в настоящее время смягчила риски того, что преступники являются владельцами или контролерами финансовых учреждений». При этом эксперты отмечают сохраняющиеся недостатки в лицензировании банковской деятельности в России, а также неэффективность санкций в отношении банков, не соблюдающих требования ПОД/ФТ.

ЦБ РФ заключил соглашения с 70 юрисдикциями, отдельные договоренности с 13 странами об обмене информацией.

Это означает, что Банк России может запрашивать у иностранных регуляторов информацию, составляющую банковскую тайну, и с их разрешения передавать ее правоохранительным органам.

Но такими возможностями, по мнению FATF, пользуется не в полной мере.

В 2017–2018 годах ЦБ РФ направил за рубеж только 47 запросов по поводу 240 клиентов 99 зарубежных банков.

В Центробанке заявили, что детально проанализируют отчет включить меры по исполнению рекомендаций FATF в «дорожную карту».

Было и стало

Впрочем, даже при самой высокой активности российских правоохранителей, многое уже не вернешь.

По оценке Bloomberg, общая стоимость выведенных из России за последние 25 лет активов составляет примерно $750 млрд — то есть почти половину российского ВВП.

И за это время проделан большой путь.

В 2000 году в России обнаружили 10 из 25 признаков, бюрократической и деловой практики, свидетельствующих о том, что страна не бороться с отмыванием преступных денег. Нашу страну FATF внесла в первый «черный список» и обратилась к G7 с призывом прибегнуть к финансовым санкциям.

В конце 2000 — начале 2001 года по инициативе правительства России началась разработка комплекса мер по борьбе с отмыванием денег.

Уже в мае 2001 года Россия ратифицировала Страсбургскую конвенцию о поиске, наложении ареста и конфискации доходов, полученных преступным путем, в июле Госдума приняла закон о противодействии легализации средств, полученных преступным путем, а в октябре Президент России Владимир Путин подписал указ о создании комитета по финансовому мониторингу.Этот комитет начал работать с февраля 2002 года, а в июне вступил в международную группу финансовых разведок Egmont.

11 октября 2002 года на сессии в Париже FATF приняла решение исключить Россию из «черного списка».

В докладе 2019 года отмечается, что Россия сотрудничает с зарубежными партнерами, в том числе в рамках более чем 100 соглашений о международном сотрудничестве с подразделением финансовой разведки - Росфмониторингом.

Эксперты FATF заявляют: «Органы власти прекрасно используют финансовую разведку, основанную на большом количестве собранных данных и анализируемую с использованием современных технологий для содействия расследованию случаев отмывания денег и финансирования терроризма».

Расскажем о главном: подписывайтесь на «Капитал страны» в Instagram